دفتر أحوال

خلال وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة استطاع رجال مباحث مخفر الفنطاس من القاء القبض على وافد مصري اقتحم شقة وافدة فلبينية في منطقة الفنطاس واغتصبها بعد ضربها وتعذيبها بواسطة شفرة حلاقة.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لــ «النهار» ان وافدة فلبينية تقدمت الى مخفر الفنطاس وابلغت عن تعرضها للاغتصاب على يد شخص لا تعرفه «مصري» الجنسية اقتحم شقتها في منطقة الفنطاس، وبعد اقل من 24 ساعة من تقديم البلاغ باشر رجال المباحث التحقيق والبحث والتحري عن الوحش البشري حيث تم تحديد هويته وتبين انه مصري الجنسية فتم ضبطه وبمواجهته بالواقعة اعترف بجريمته.

وعليه تمت احالته الى النيابة العامة.

