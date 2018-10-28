دفتر أحوال

قضت محكمه الجنح ببراءة مغرد من تهمة الاساءة الى شخصية مشهورة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» واساءة استخدام الهاتف وذلك بعد دفاع المحامي جراح هادي العنزي.

وتتلخص الواقعة فيما اسند للمتهم تهمة السب والقذف عن طريق الشبكة الالكترونية تويتر لاحدى الشخصيات المشهورة واساءة استخدام الهاتف.

و حضر المحامي جراح هادي العنزي امام المحكمة عن المواطن المغرد ودفع بانتفاء جريمة السب والقذف، مؤكدا ان موكله أبدى رأيه في احد المواضيع التي شغلت الرأى العام حينها ولكن بطريقة قاسية ما دفع المجني عليه لاختياره من بين العشرات وشكايته.

كما تمسك العنزي بنصوص الدستور وبحرية الرأي التي كفلها الدستور والتعبير عنها كما دفع بكيدية الاتهام والتراخي في الابلاغ انتقائية المتهم في الاتهام وعدم توافر اركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي.

وعليه قضت محكمة الجنح ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ورفض الدعوى المدنية.

