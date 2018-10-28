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يجدر بالكويت أن تسعد بوجود شاب نشط مثل فرحان بن فهد الخالد بين شبابها. فقد كان شعلة من الحركة الدائبة في سبيل العمل الخيري الاجتماعي وكان على الرغم من صغر سنه، وعلى الرغم من الأمراض الشديدة التي كان يعاني من شدة وطأتها حريصاً على أن يتقدم الصفوف ليعمل في المجال الذي آمن أنه من أهم مجالات خدمة الوطن والمواطنين.

كان سن هذا الشاب المكافح يناهز الثالثة والثلاثين حينما انتقل إلى رحاب ربه، وكان قد حقق الكثير لوطنه. فأنشأ بمساعدة عدد من أقاربه وأقرانه الذين أحبوا فعل الخير جمعية أطلقوا عليها اسم الجمعية الخيرية. وكان الغرض من إنشائها إرسال الشباب في بعثات دراسية إلى القاهرة وبيروت ودمشق من أجل الدراسة والعودة بشهادات ذات تخصص يستفيد منه الوطن الذي لم يكن فيه من أبنائه آنذاك من هذا النوع من المتخصصين أحد. كما كان من هَمِّ الجمعية تعيين واعظ يوضح للناس أمور دينهم على حقيقتها الناصعة، ويشرح لهم ما غمض عليهم منها. وأخيراً - كان من مهامها - إحضار طبيب وصيدلي لعلاج المحتاجين مع صرف الدواء لهم بالمجان. وقد جرى افتتاح كبير لهذه الجمعية خطب فيه عدد من الخطباء منهم الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، وفرحان الخالد نفسه الذي تحدث عن أهمية دور الجمعية، وعن ضرورة مساندة الموسرين لها حتى تؤدي واجبها على خير وجه.

كان فرحان الخالد إضافة إلى رغبته الشخصية في عمل الخير وحبه للبذل، والعطاء الدائم، مهيأً لهذا العمل الذي نذر نفسه من أجله.

فقد كان منتمياً إلى أسرة من كبريات الأسر الكويتية تتميز بالثراء الواسع، وكانت بالإضافة إلى اشتغالها بالتجارة، تهوى العلم وتساند العلماء والمتعلمين، وتحب عمل الخير في أبوابه كافة. وكانت مشاركتها واضحة في إنشاء أول مدرستين نظاميتين في الكويت وهما المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية. ولن ينسى تاريخ التعليم في الكويت الدور الذي قامت به إحدى سيدات هذه الأسرة الكريمة وهي السيدة سبيكة خالد الخضير الخالد، فقد كان لها بيت بالقرب من الموقع الذي تقرر بناء المدرسة المباركية عليه، وعندما عُرض عليها شراء البيت لحاجة المدرسة قَدَّمَتْ البيت مجاناً على الرغم من أنها كانت تستفيد من أجرته بمبلغ شهري، ولكن ما جبلت عليه من حب الخير دفعها إلى التنازل عن بيتها.

أما فرحان الخالد فقد كان من ضمن ما هيأه لدوره الذي أشرنا إليه أنه درس في عدد من الكتاتيب التي كان العمل التعليمي سائداً فيها آنذاك. ثم استفاد بِكُلّ ما هو متوافر لدى أسرته من مطبوعات وبخاصة تلك الصحف التي كانوا يحرصون على جلبها إلى الكويت من مصر والشام، فكانت له زاداً ثقافياً يمده بكل جديد، ويفتح عينيه على الدنيا الواسعة في وقت كان المصدران اللذان يمدان الأسرة بهذه الصحف متقدمين نسبياً، قريبين من حركة العالم نحو التقدم والرقي. زاد فرحان الخالد حصيلته الثقافية حين صار يقوم بعدد من الرحلات فاستفاد دراية وعلماً واكتسب سعة أفق بسبب اطلاعه مباشرة على ما وجده في البلدان التي زارها.

توفي المرحوم فرحان بن فهد الخالد وهو في عنفوان شبابه. ودفن في ميناء بندر عباس في إيران بعيداً عن وطنه الذي أحبه وعمل من أجله وبعيداً عن أهله ومحبيه، وذلك لأن المرض اشتد عليه وهو في الباخرة حين عاد من الهند فأسلم الروح قبل وصوله إلى الوطن.

ولقد كان تأسيس الجمعية الخيرية بمثابة ثورة اجتماعية في البلاد، وكانت الأعمال التي تقوم بها وكلها من أعمال الخير، أعمالاً لها صدى في الكويت كلها، وهي تلبي حاجة طالب العلم والفقير والمريض، ولا تترك ذا حاجة إلا أمدته بما يَسُدُّ حاجته.

ولقد كان تأسيسها في وقت كان الجميع فيه يحتاج إلى ما تقدمه من خدمات، فقد نشأت في سنة 1913م.

وقد تلقت الجمعية الخيرية ضربة كبيرة بوفاة مؤسسها الذي بذل جهده وماله وجاهه في سبيل قيامها. وواكبها وهي تشق طريقها وتؤدي واجباتها الاجتماعية المهمة، ومما ذكر فيما يتعلق بحادث وفاته ما يلي:

«توفي هذا الشاب التقي في شهر محرم لسنة 1332هـ، وكان ذلك في أثناء عودته من الهند إلى وطنه الكويت، على إحدى السفن التجارية. وقد وافاه الأجل المحتوم في الطريق وعند مدينة بندر عباس الفارسية دفن بعيداً عن أهله وبلاده.

ولقد كان لخبر وفاته أسف وحزنٌ عظيمين في الكويت، وقد علم الكويتيون جميعاً أنهم قد فقدوا رجلاً فاضلاً، وأصيبوا بوفاة واحد مِنْ أفراد بلدهم فضلاً وآداباً وأخلاقاً وغيرةً وحماساً.

وكان الشيخ القاضي عبدالمحسن البابطين، قد رثاه، وأسف لفقده، ورثاه - أيضاً - الشاعر السيد مساعد بن السيد عبدالله الذي قال فيه قصيدة مطلعها:

متى يَسْلُ منا القلب والنَّفس تمرحُ

وقد مات فرحانُ فهيهات نفرح

إلى آخرها.

ولقد زاد ألم الناس بسبب وفاة فرحان الخالد لأنهم كانوا يخافون على الجمعية الخيرية كما كانوا يخافون عليه نفسه، وذلك لما وجدوه فيها من نفع عام، ومحاولة لتغيير المجتمع إلى الأفضل في وقت كان المال الحكومي قليلاً لا يستطيع أن يلبيِّ حاجات الناس كلها. ومن أجل ذلك فقد ارتاحت النفوس حينما قام شقيق فرحان وهو أحمد الفهد الخالد بالمهمة وتحمل أعباء العمل في إدارة الجمعية، وبذل المال والنفس والنفيس في سبيل ذلك. وذلك ما جدد الآمال في استمرار العمل وعدم التوقف عن السير في دروب الخير.

رحم الله فرحان الخالد رحمة واسعة.

