الاخيرة

أفادت دراسة دولية حديثة قادها باحثون من جامعة «سري» البريطانية، بالتعاون مع كلية الطب جامعة «هارفارد» ومركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأميركية بأن تناول الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجياً، يمكن أن يحافظ على صحة القلب ويحد من ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول.

وأوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا هما «الفلافانول» و«البروسيانين».

وأجرى الفريق دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، وشملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الكاكاو يوميًا بتركيزاته المختلفة، تحسنت لديهم وظيفة الأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم وتصلب الشرايين والكوليسترول في الدم بعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي للكاكاو، مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواءً وهمياً.

وأشار الفريق إلى أن «الفلافانول» و«البروسيانين» يتواجدان أيضاً في التفاح، والعنب، والتوت.

وقال كريستيان هايس، فائد فريق البحث جامعة سري البريطانية إن فوائد «الفلافانول» و«البروسيانين» شملت تحسينات في قدرة الأوعية الدموية على التمدد، بالإضافة إلى تحسينات في ضغط الدم وتصلب الشرايين على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في العمر يزداد ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة»، لكن الدراسة كشفت أن تناول الأغذية الغنية بـ«الفلافانول» و«البروسيانين» يمكن أن يساعد الناس في الحفاظ على صحة القلب.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن الكاكاو يعد وسيلة آمنة للوقاية من مرض الزهايمر.

