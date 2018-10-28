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توقع مراقب التنبؤات الجوية عبد العزيز القراوي ان تشهد البلاد خلال الايام القادمة رياحا شمالية غربية مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية.

وقال القروي لـ (كونا) ان البلاد تتأثر حاليا بحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اذ تنشط الرياح «الشمالية الشرقية وتتحول الى شمالية غربية» بصفة عامة على اغلب انحاء الكويت وتتراوح سرعتها ما بين 20 و60 كيلو مترا في الساعة.

واضاف ان نشاط الرياح قد يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق مبينا ان مستوى الرؤية قد يصل الى اقل من 1000 متر وانعدامها في بعض المناطق وان الامواج البحرية قد تتجاوز سبعة أقدام.

وافاد بان حالة الطقس هذه سببها امتداد منخفض جوي مصاحب لكتلة هوائية رطبة مع تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا مضيفا ان خرائط الطقس تشير إلى تحسن تدريجي في الاحوال الجوية ابتداء من الغد حيث تقل كميات السحب وفرص الأمطار.

من جهتها حثت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين مرة أخرى على ضرورة متابعة النشرة الجوية.

