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الوفيات


جاسم محمد صديق علي محمد مراد 57 عاماً شيع، العارضية، ق3، ش9، م18، ت: 55744880
تركي جبر الشمري 80 عاماً شيع، الجهراء، قسائم العيون، مقابل مستوصف العيون، ق3، ت: 66003007
عبدالله عيسى عبدالحسين البلوشي 38 عاماً شيع، الرجال: الصباحية، ق4، ش3، م407، مقابل طريق الفحيحيل السريع، ت: 99886663، النساء: جابر العلي، ق2، ش14، م14، ت: 99991147
سالم راشد عبدالله العربيد 65 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق3، شارع الزبداني، م30، ت: 55366331، النساء: السرة، ق1، ش1، م21، ت: 55667780
منيره سليمان جاسم بورسلي، أرملة خليفه حسين المسلم 78 عاماً شيعت، الرجال: الشامية، ق4، ديوان بورسلي، ت: 66311137، النساء: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، م4، ت: 99647966
بدر سعود فهيد السهلي 47 عاماً شيع، تم العزاء في المقبرة، ت: 99568848
فخرية غريب شيال عبدالله، أرملة صبري سالم الفرحان 79 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: صالة دسمان، الروضة، شارع أبو كحيل، ت: 90063282، النساء: الصباحية، ق3، ش16، م1158، ت: 23617678
أنيسة عيسى عبدالله، زوجة دعيج خليفة المريشد 60 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م2، ت: 66655590، النساء: القصور، ق6، ش6، م21، ت: 99897573
إنا لله وإنا إليه راجعون


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