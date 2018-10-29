آخر النهار

الحديث عن الجهود التي يقوم بها قطاع الإذاعة في وزارة الإعلام تحت قيادة الشيخ فهد المبارك الصباح وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة، يجعلنا نذهب إلى زاوية إضافية بعيداً عن الشأن البرامجي والتنوع السخي للإذاعات، إلى حيث الاهتمام بتطوير العديد من النتاجات الغنائية من رصيد الأغنية الكويتية التي شكلت ذوقنا ووعينا الموسيقي والغنائي.

إن الاهتمام بهذا الجانب يؤكد جدية التوجه، واحترافية الاشتغال، والتخطيط البعيد المدى، من أجل إعادة الحياة للأغنية الموسيقية الكويتية الأصيلة، عبر معالجات موسيقية ولحنية متجددة. منحت أكثر من 20 عملاً غنائياً كويتياً أصيلاً مساحات أكبر من الخلود والتجدد.. والتواصل مع أكبر شريحة من المستمعين عبر القنوات الإذاعية المتجددة.. والمتعددة والمتنوعة.

هكذا جهد وهكذا توجه، ما كان له أن يتحقق لولا وجود قيادة تدير دفة الإذاعة بكثير من الاحترافية والموضوعية وأيضاً النظرة المستقبلية لصناعة الإذاعةعلى وجه الخصوص، ونحن هنا نشير إلى اسم الشيخ فهد المبارك وأيضاً فريقه الرائع من مديري البرامج ومديري القنوات الإذاعية الذين لا يبخلون بجهدهم من أجل عمل إذاعي كويتي يظل محلقاً في الآفاق.

فتحية تقدير للجهود المبذولة، حيث الانتماء الحقيقي للمؤسسة الإعلامية الكويتية وإلى كوادر نذرت حياتها من أجل أن تظل جملة «هنا الكويت» حاضرة.. نابضة.. متجددة.

وعلى المحبة نلتقي.

