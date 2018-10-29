آخر النهار

تحتضن مدينة دبي النسخة الاولي لمهرجان «دبي دراما فستيفال» أحد أكبر المهرجانات للدراما العربية في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي والذي سيقام في يناير المقبل ويضم عدداً كبيراً من الفنانين والمؤلفين ورواد الدراما في العالم العربي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بردوكشن تيم ومدير مهرجان «دبي دراما فستيفال» إيهاب الهواري ان المهرجان في 2019 سيضم العديد من الفعاليات التي تشهدها مدينة دبي لاول مرة ، موضحاً أن المهرجان سيكون مختلفا شكلا وموضوعا في نسختة الاولى، بالإضافة إلى تكريم نخبة كبيرة من كبار الفنانين عن أعمالهم السابقة.

وأوضح أن مهرجان ( دبي دراما فستيفال ) يعزز من ترسيخ رسالة ثقافية لتوطيد مكانة دبي كوجهة عالمية في صناعة السينما وإنتاج المحتوى الفني، مؤكداً أن المهرجان يعد منصة ستثبت تميزها على مدار السنوات القادمة في تعزيز التقارب الثقافي بين منطقة الشرق الاوسط والعالم ما يسهم بشكل كبير في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية بإتاحة الفرصة أمام العديد من المواهب السينمائية الطموحة للمشاركة في مثل تلك الفعاليات التي سيتم تنظيمها سنويا.

وأضاف الهواري أن نسخة المهرجان التي ستنطلق للمرة الاولى في مدينة دبي سوف تكون وفق استراتيجية جديدة متوافقة مع متغيرات مجال صناعة الأفلام والمسلسلات الدرامية والمحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن اللجنة التنظيمية سوف تعمل على تنظيم اقامة المهرجان بصفة دورية.

ولفت الى أن إقامة المهرجانات السينمائية تهدف الى تعزيز صناعة السينما في المقام الأول ومن ثم الأثار الإيجابية المتعددة التي تمتد إلى دعم قطاع السياحة وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية،مشيرا الى ان اقامة المهرجانات والتي باتت تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لمشاهدة الاعمال السنمائية والدرامية المنتقاة بعناية على مدار فترة انعقاد المهرجان .

