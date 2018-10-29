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حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة منة فضالي حيث تواصل تصوير دورها في فيلم «زنزانة 7» وتستعد لمسلسل «البيت الأبيض». تقول منة فضالي سعيدة جداً لمشاركتي في فيلم «زنزانة 7» وأجسد فيه دور راقصة تدعى «شجن» تعمل في أحد الملاهي الليلية وتدخل في صراعات عديدة والشخصية جديدة ومختلفة عليّ وقد قمت بعمل نيولوك لكي يتناسب مع الشخصية التي أجسدها ويتم التصوير في منطقة الحزام الأخضر ومدينة السادس من أكتوبر وتدور أحداث الفيلم في اطار الأكشن والاثارة يشاركني بطولته نضال الشافعي. مايا نصري أحمد زاهر. علا غانم. ايهاب فهمي تأليف حسام موسي اخراج ابرام نشأت. وتضيف منة فضالي بعد الانتهاء من تصوير دوري في فيلم «زنزانة 7» أستعد لتصوير دوري في مسلسل «البيت الأبيض». تدور احداث المسلسل في 45 حلقة حول العديد من القضايا المهمة التي تخص المجتمع يشاركني بطولته نجلاء بدر. ميريهان حسين. خالد الصاوي. نبيل الحلفاوي وجاري التعاقد مع فنانين آخرين انتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز وسيعرض خارج السباق الرمضاني.

