loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

منة فضالي: أدخل زنزانة 7.. وأعيش في البيت الأبيض


حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة منة فضالي حيث تواصل تصوير دورها في فيلم «زنزانة 7» وتستعد لمسلسل «البيت الأبيض». تقول منة فضالي سعيدة جداً لمشاركتي في فيلم «زنزانة 7» وأجسد فيه دور راقصة تدعى «شجن» تعمل في أحد الملاهي الليلية وتدخل في صراعات عديدة والشخصية جديدة ومختلفة عليّ وقد قمت بعمل نيولوك لكي يتناسب مع الشخصية التي أجسدها ويتم التصوير في منطقة الحزام الأخضر ومدينة السادس من أكتوبر وتدور أحداث الفيلم في اطار الأكشن والاثارة يشاركني بطولته نضال الشافعي. مايا نصري أحمد زاهر. علا غانم. ايهاب فهمي تأليف حسام موسي اخراج ابرام نشأت. وتضيف منة فضالي بعد الانتهاء من تصوير دوري في فيلم «زنزانة 7» أستعد لتصوير دوري في مسلسل «البيت الأبيض». تدور احداث المسلسل في 45 حلقة حول العديد من القضايا المهمة التي تخص المجتمع يشاركني بطولته نجلاء بدر. ميريهان حسين. خالد الصاوي. نبيل الحلفاوي وجاري التعاقد مع فنانين آخرين انتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز وسيعرض خارج السباق الرمضاني.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة