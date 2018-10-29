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تجرى التحضيرات في ادارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لانطلاق اعمال الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي، الذي يعتبر الملتقى المسرحي الاهم على الصعيدين المحلي والاقليمي. بل نستطيع التأكيد بأن جميع الفرق المسرحية الاهلية والخاصة دخلت مرحلة التحضيرات النهائية لهذا العرس المسرحي لما يمثله من فرصة حقيقية لتقديم اهم النتاجات المسرحية والتنافس بين كوادر الحرفة المسرحية لتقديم كل ما هو متميز وما يرسخ حضورهم وبصمتهم الفنية.

لقد استطاع مهرجان الكويت المسرحي، ومنذ انطلاقته الاولى، ان يتحول الى المنصة الحقيقية للابداع المسرحي، والحاضنة المتميزة للمسرح في الكويت، بل ان المجلس الوطني للثقافة وفكنون والاداب، ذهب بعيدا، حينما منح العرض الفائز بجائزة افضل عرض مسرحي فرصة تمثيل الكويت في المهرجانات والمحافل المسرحية العربية.

وهكذا الامر، على صعيد التنافس على جوائز المهرجان، فبعد ان كانت الامور تقتصر على جائزة افضل عرض مسرحي، تم تطوير الامر، الى مجموعة من الجوائز للاحتفاء بالمبدعين في مختلف مجالات الحرفة المسرحية، وفي مقدمتها النص والاخراج والتمثيل وغيرها من جوانب الحرفة المسرحية.

وعلى مدى السنوات الماضية، تم ترسيخ العديد من الاسماء، في مختلف قطاعات الحرفة المسرحية، حيث تعرفنا على اسماء في مقدمتها بدر المحارب وسامي بلال وفطامي العطار، وفي مجال الاخراج فيصل العميري وخالد امين ود.مبارك المزعل ود.عبدالله العابر وعبدالعزيز صفر وعلي الحسيني، وفي مجال التمثيل النسائي احلام حسن وفاطمة الصفي وسماح، وايضا في مجال التمثيل الرجالي علي الحسيني وخالد امين، وهكذا الامر في اطار جوائز الازياء والديكور والصوت والسينوغرافيا وايضا افضل ممثل وممثلة واعدة.. وغيرهم في مختلف المجالات.

وقد ساهمت تلك الجوائز في خلق حالة من التنافس والتسابق.. وايضا التكريم (المادي والمعنوي) للمبدع كل حسب مجاله وتخصصه.

بل نستطيع التأكيد بأن تلك الجوائز (المتخصصة) ساهمت في خلق حراك عالي المستوى، وتنافس بعيد المنال، حقق المعادلة الصعبة، بدليل ان الكويت تمتلك اليوم الكوادر الاكثر شهرة في العالم العربي في مختلف التخصصات المسرحية، والتي يتم الاستعانة بها في الدورات المتخصصة التي تقيمها الهيئة العربية للمسرح أو غيرها من المهرجانات والقطاعات المتخصصة.

فلماذا يريد البعض، ان يعود بجوائز مهرجان الكويت المسرحي، الى منطقة البداية، حيث جائزة افضل عرض متكامل فقط!!؟

ان هكذا أمر، سيكون له ابعاد سلبية ليس على المهرجان فقط، بل على الفرق المسرحية وايضا العروض المسرحية، خصوصا، وان الجوائز الفردية ستلغى، لسبب أو لآخر، لا نعرف معطياتها وحيثياتها.

فإذا كان السبب مادياً، وهو ما نعتقد فإنه امر لا يمكن الحديث عنه، في بلد مثل الكويت، التي كانت ولا تزال منارة اشعاع وتوهج ثقافي وفني، ولم تبخل لحظة واحدة على ابنائها ومبدعيها، فكيف لذلك السبب ان يكون مدخلا لحجب الجوائز الفردية المهمة والمحورية، واختصارها بجائزة واحدة تغيب دور هذا المبدع أو ذاك.. وتلغي قيمته ومكانته وحضوره نكتب في هذا الجانب، من اجل استباق أي تحرك أو مبادرة، لالغاء الجوائز الفردية، ودمج جوائز المهرجان في جائزة واحدة، ستكون ظالمة للمبدعين.. ومجحفة بحق جيل يظل ينتظر الفوز بهذه الجائزة أو تلك، لأن فوز يرسخ وفوز يعمد.. وفوز يكرم.. وفوز يدعم هذا الاسم وتلك التجربة.

ما احوجنا اليوم، قبل أي وقت آخر ان نحافظ على المكتسبات.. وتطويرها.. وليس تقليصها، بسبب البعد المادي فقط.

ونحن هنا نتوجه الى معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والى الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحا، والى اللجنة العليا للثقافة والفنون والآداب، والى الامين العام المساعد لقطاع الفنون الدكتور بدر الدويش وايضا الى فرقنا المسرحية الاهلية والخاصة من اجل مبادرة يتم من خلالها حماية المكتسبات.. والعمل على دعم مسيرة عرس الكويت المسرحي.

وعلى المحبة نلتقي،

