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كلما عاد الى السينما قدم لنا تحفة يظل النقاد وعشاق الفن السابع يتحدثون عنها هكذا هو المخرج البريطاني لول غرينغراس. الذى يقدم لنا من جديد تحفة سينمائية عبر شبكة «نتفليكس»، لا يكاد يحيد فيها عن خطه المعروف بتحويل القصص الاخبارية الى روايات ناطقة، تجمع بين الحقيقة وشيء من الخيال، فهو مخرج وسيناريست وصحافي سابق، صاحب فيلم «المنطقة الخضراء» (2010)، الذي يعد من أهم الأعمال التي كشفت نية الاحتلال الأميركي للعراق، وصاحب «الكابتن فيليبس» (2013)، الذي يروي قصة القبطان الأميركي الذي وقع أسير قراصنة الصومال، وعاش أياماً طويلة في عمق البحار في محاولة لانقاذ سفينته، وهو صاحب حكاية «يونايتد 93»، التي تخبرنا شيئاً عن أحداث 11 سبتمبر.

وها هو يعود مجدداً في «22 يوليو» ليروي أحداث المجزرة التي صدمت النرويج في 2011 بعدما راح ضحيتها أكثر من 77 شاباً وفتاة قتلوا على يد المتطرف اليميني أندرس بريفيك الذي وقف أمام الكاميرات وقضاة المحكمة لتبرير فعلته بسعيه لانقاذ أوروبا وبلاده من طوفان المهاجرين.

ومن المصادفة أن حكاية المجزرة التي مضى عليها نحو 7 أعوام وانتهت بالحكم على فاعلها بالسجن الانفرادي، أطلت هذا العام بفيلم آخر حمل اسم «أوتويا 22 يوليو« للمخرج النرويجي اريك بوبا، الذي نسبها الى اسم الجزيرة التي شهدت الأحداث الدامية.

ولكن الفرق بين عملي بوبا والبريطاني غراينغراس أن عمل الأخير جاء أعمق وأشمل، وفيه سرد جميل للوقائع، والأجمل أنه تضمن مواجهة مباشرة بين الجلاد والضحية، في مشهد لا يثير القلق بقدر ما يثير المشاعر، والمتمثل في حديث الشاب «فيليار» أحد أبرز الضحايا، الذي يؤكد فيه أنه ورغم جراحه سيمضي ليرى النور ويفتح باب الأمل، في وقت اختار السفاح أندرس بريفيك السجن ليكون ملاذه الأخير.

وعلى خلاف بوبا، آثر غراينغراس أن يبدأ فيلمه من التفجيرات التي شهدتها العاصمة أوسلو، التي شكلت بداية المجزرة، ومن ثم انتقال المتطرف آندريس المتنكر بزي رجل الشرطة نحو جزيرة «أوتويا»، حيث استكمل فيها فعلته، لنعيش على مدار نحو 25 دقيقة أحداثاً مليئة بالعنف والقتل ومحاولات فرار الضحايا من عملية القتل وسط أجواء من الذعر والخوف، من دون أن يشير لنا المخرج الى أسباب قيام آندريس بقتل المراهقين بدم بارد وأعصاب هادئة، ليفاجئنا بعد ذلك بالسبب عند اعلان آندريس الحرب لاستعادة بلاده، ويعلن رغبته في تخليص أوروبا من المهاجرين، مطالباً بايقاف الهجرة وفرض حظر عليها.

ورغم استعراضه لبعض تفاصيل المجزرة، نجد أن غراينغراس لا يركز كثيراً على الأحداث الدامية، بقدر تركيزه على ما بعدها، واستعراضه لما يحدث بعد عملية اعتقال اليميني المتطرف، حيث يتنقل في كاميراته بين غرف المستشفيات ومراكز الايواء، والسجن وقاعات التحقيق والمحكمة، وينقل لنا تفاصيل ما يجري، وملامح الخوف التي تعتري الوجوه، ليستكمل ذلك بالانتقال بين جلسات العلاج التي يخضع لها «فيليار» والتعرف الى آراء المجتمع بطريقة درامية جميلة، في محاولة منه لاظهار «الانسانية» التي يتمتع بها المجتمع النرويجي.

