ثقافة

اصدر الزميل الاعلامي الدكتور أحمد ابوسيدو كتابه الجديد تحت عنوان «الكويت عصية على الارهاب» بمناسبة ذكرى تفجير مسجد الامام الصادق.

ويعد الاصدار الجديد للاعلامي المخضرم رقم 25 والذي تضم مكتبة العديد من الموضوعات الوطنية الكويتية والاعلامية والتاريخية.

ويتناول الكتاب الذي يوثق موقف لا ينسى لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بوصوله الى موقع الحادث بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحكام والامراء والزعماء على مر العصور والازمان وخلق هذا الموقف تلاحم ومحبه وألف بين ابناء الشعب الواحد ما افشل مخطط تفكيك الوحدة الوطنية الكويتية.

وكلمة صاحب السمو الامير «هذولا عيالي» أصبحت رسالة وطنية للاجيال المقبلة حيث تعرضت الكويت...... أرض المحبة والسلام وأرض الانسانية العالمية لحادث إرهابي مفجع في يوم يسعى المسلمين فيه إلى ذكر الله ويذرون البيع، وخلال شهر نزل فيه القرآن على نبي الامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي السادس والعشرين من شهر يونيو 2015م وفي يوم الجمعة المبارك من شهر رمضان الفضيل وخلال صلاة الجمعة تعرض مسجد الامام الصادق رضي الله عنه لعمل انتحاري من مجرم قاتل يسمي نفسه داعشياً، لم يراع منفذوه حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة يوم الجمعة المبارك رغم أن هذا العمل الشنيع بعيد كل البعد عن قيم واساسيات شرعية الدين الاسلامي الحنيف وقتل النفس التي حرمها الله.

أن الكويت وعبر تاريخها الطويل حماها الله سبحانه وتعالى من المؤامرات المختلفة، حيث تصدت برعاية من الله وواجهت من خلال قياداتها ورجالاتها الفتن المختلفة ووقفوا وقفة رجل واحد في مواجهة الارهاب الاسود، متعاونين متكاتفين في لحمة واحدة وصف واحد من سنة وشيعة وحضر وبدو ، وقد شهد لهم الجميع بأروع بطولات التضحية والذود عن الوطن وترابه.

وقد أثبت الحادث المفجع في مسجد الامام الصادق هذا التلاحم والتكاتف من جميع أبناء الكويت بعد أن فوجئوا بتواجد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأطال عمره وشاهد الجميع تواجده الابوي والانساني الحنون في موقع الانفجار ببادرة هي الاولى من نوعها بالعالم وأنه القائد الوحيد الذي ذهب بنفسه إلى موقع الانفجار دون حماية أمنية وقبل أي مسؤول أخر فكانت المفاجأة الكبرى أن هب جميع الحضور من المواطنين لاحتضان سموه والالتفاف حوله خوفاً على حياته لخطورة الموقف فقال كلمته التاريخية والدموع تذرف من عينيه: هذولا عيالي وقد تحقق بهذا الموقف غير المسبوق صدق المشاعر واللحمة الوطنية بين القائد وشعبة.

وكان لهذا الموقف البطولي أن وقفت جميع شعوب دول وزعماء العالم إلى جانب الكويت منددة بهذا العمل الاجرامي البشع الذي لا يمت للإسلام بصلة.

كما أن كلمة سموه الاخيرة أمام حشد من المواطنين في احدى المناسبات الوطنية عندما سمع كلمة ((يبا)) من المواطنين فقال: هذه الكلمة عندي كلمة كبيرة وأحس أنكم كلكم مثل أولادي،وقد تركت هذه الكلمة لسموه في نفوس جميع الكويتيين وشعورهم بأن قائدهم ليس قائداً سياسياً أو حاكماً بل هو أيضاً أب حنون يشعر بأبوته ويضحي من أجلها وهذا ما تفقده شعوب العالم أجمع. وقد اثبتت جميع المقاييس والنتائج عن الفشل الذريع المستهدف لتفجير مسجد الصادق والجريمة النكراء فلم يحقق مدبروها أهدافهم ولم ينجحوا في أهدافهم الخسيسة بشق الوحدة الوطنية الكويتية أو إثارة الفتنة والنعرات الطائفية البغيضة.

أن الوحدة الوطنية الكويتية هي السياج المنيع لحفظ الوطن ، فالكويت دائماً على قلب رجل واحد لا فرق بين سني وشيعي وحضري وبدوي ، فقد عاشوا على مدى العقود أسرة واحدة وأخوة في السراء والضراء وكانوا يداً واحدة ضد المعتدين على أرض وتراب وطنهم.

عزيزي القارئ ،،،

يجسد هذا الكتاب وثيقة تاريخية لتعاضد وتلاحم أبناء الكويت تحت قيادة أميرهم في كافة المواقف التي صاحبت هذا العمل الاجرامي وغيره وكانت ردود الفعل الايجابية صدمة موجعة على وجوه وقلوب أهل الفتنة.ففشلت أهدافهم.

وسيكون هذا الكتاب رسالة وطنية للأجيال المقبلة تؤكد هذا التلاحم الوطني المتميز والفريد.

وليرعي الله الكويت وأهلها ويحفظها من كل مكروه.

وقد تضمن الكتاب الابواب التالية حيث تم تناول المسجد في الاسلام كما تم توثيق الحدث في وصول صاحب السمو الامير الى مسجد الامام الصادق بعد الحادث مباشرة وصور دموع سموه يبكي حزنا على ضحايا التفجير واهداف تفجير مسجد الامام الصادق وصور تفجير المسجد.

وقد امر سموه بسرعة ترميم المسجد والاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء وردود فعل الحادث محليا وعربيا ودوليا، وكذلك توثيق توافد المواطنين والمقيمين الى مقبرة الجعفرية لتشييع شهداء الكويت وكذلك توافد الاف الرجال لمسجد الدولة الكبير والنساء الى دسمان لتقديم العزاء، اضافة الى زيارة المصابين من التفجير في المستشفيات.

كما قام الدكتور احمد ابوسيدو باجراء لقاءات مع امام المسجد، وكذلك ذوي الشهداء ولقاءات المصابين بعد ان من الله عليهم بالشفاء.

كما وثق الكتاب قيام صاحب السمو الامير حفظه الله بافتتاح مسجد الصادق بحلته الجديدة.

كما شمل برعايته ذكرى تأبين الشهداء وألقيت كلمات واشعار تؤكد الوحدة الوطنية وفشل اهداف هذا الحادث الاجرامي لزعزعة اللحمة الوطنية الكويتية.

كما وثق الكتاب الذكرى الثالثة لشهداء جامع الامام الصادق.

برعاية النائب الاول الشيخ ناصر الصباح مؤكدا بقوله اننا لن نسمح للظالمين بالتخفي بيننا.

كما وثق الدكتور تفاصيل الحادث واسماء الشهداء والتحقيقات التي تمت لاكتشاف المجرمين.

كما تم توثيق ردود الفعل لجميع الطوائف والمسؤولين من رئيس مجلس الوزراء ووزراء ورئيس مجلس والمجلس البلدي ووزير الاعلام ووكيل الوزراء ومختلف اللجان الاسلامية والكتاب والتيارات المختلفة وجمعيات النفع العام في الكويت.

اضافة الى مجموعة من السفراء المعتمدين بالكويت وردود فعل دول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية ووزراء الداخلية العرب ومنظمات عربية ودولية.

كم تم توثيق زيارة كبار المسؤولين للمصابين في المستشفيات للاطمئنان عليهم.

واخيرا تم توثيق ردود فعل الصحف المحلية على الحادث.

كما قام الزميل الدكتور احمد ابوسيدو بتأليف قصيدة بهذه المناسبة قال فيها:

بين مسجدي الصادق والكبير

نشهد يابو ناصر إنك الصادق الكبير

دموعك وحزنك يا أغلى أمير

هزت مشاعر كل صاحب ضمير

«هذولا عيالي...» كلمتك يا شيخ

أنارت القلوب ودفنت الفتنة والشرور

كلنا... عيالك ياأبو ناصر

وانت أبونا وأخونا والأمير

السنة والشيعة من بدو وحضر ومقيمين

كلهم فدوة لك يا صاحب القلب الكبير

التاريخ سجل حضورك للصوابر

ما عملها قبلك في العالم لا رئيس ولا أمير

خاطرت بروحك وعمرك وانت صائم

ووصلت لعيالك دون موكب أو تحضير

يشهد لحبك واخلاصك وانسانيتك

من سنين شعوب العالم الغني قبل الفقير

غرست فينا قيم التلاحم والتراحم والمحبة

فعززت الوحدة الوطنية وعريت الخنازير

الكويتيون ما عرفوا الكراهية عبر التاريخ

وعاشوا بأرضهم وبحرهم في حب وفير

الكويتيون تلاحموا في السراء والضراء

وتعاونوا في الغوص وصدوا الأعاصير

أسوار الكويت وجزرها وسفنها ورجالها

تشهد تلاحم فريد بين الشعب والأمير

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إرهابكم كفر... لا جهاد ولا دين

قتلتوا المسلمين في البيت الأمين

سجدوا لله يشكرون ويكبرون

وتكبّروا للقتل والتفجير اللعين

تحرقوا جثث الطاهرين المصلين

وتحرقوا كتاب الله المبين

أين الإسلام منكم يا جهلة مأجورين

الاسلام منكم براءٌ والسنة والشيعة متحدين

انقلب السحر على الساحر اللعين

وانتصر الله صاحب الحق اليقين

أنا كويتي بالولاء والروح ومسلم صاحب عقل ودين

لن تفرقوا بين أطياف المؤمنين

ندعو الله باسم المواطن والمقيم

أن يحفــظ لنا كويتنا ويطيل عمر أميرنا الامين

