ثقافة

خلال ندوته الشهرية استضاف ملتقى أوركيد الثقافي الكاتبة هبة مندني لمناقشة روايتها «وداعا معشر الانس». رحبت مديرة الملتقى د. إقبال العلي بالكاتبة في بداية الجلسة، ثم استعرضت أحداث الرواية بصورة مختصرة مشيدة بالوقت ذاته باسلوب الكاتبة الذي اتسم بالسلاسة والعمق ما ساهم بأن تكون الرواية ممتعة وقيمة.

وجاءت الرواية التي ألقت الضوء على قضايا اجتماعية أبرزها قضية «البدون»، محملة بالخيال ومتقاطعة مع عالم الجان والأرواح من خلال بطل الرواية «فهد» الذي يقع في حب الجنية «عشتار» ويجد لدى عالمها كل التقدير والاحترام لإنسانيته بعد أن فقد هذا الأمر في عالم الواقع نظراً لأنه من فئة «البدون».

واعتبر عضو ملتقى اوركيد احمد خيرت ان الرواية مسلية و«خفيفة»، متمنياً لو كانت الكاتبة أسهبت أكثر في تفاصيل عالم الجان الذي يعتبر بحرا متراميا من الحكايا والأسرار، وقال «اخالف من يقول إن على الكاتب أن يكتب عما يعرفه فقط، بل عليه أن يتخيل كل ما لا يعرفه ويبحر في أتون الخيال حتى النهاية»، مشدداً على أن العمل نال استحسانه بصورة كبيرة.

ووافق عضو ملتقى أوركيد عبدالله بوفتين رأي خيرت على أن الرواية مميزة من خلال تناولها قضاياً هامة تطال الإنسان بكل ما يختلج داخله من مشاعر وأفكار، وقال بوفتين: «أعجبني في الرواية التعبير عن مشاعر البطل «فهد» الذي رفضه الواقع لاعتبارات خارجة عن إرادته ما دفعه إلى التحول عن شخصيته الحقيقية والاتجاه الى السحر والشعوذة وهو ما قاده إلى عالم الجان الذي وجده وياللغرابة، أرحب وأكثر تفهماً من عالم البشر حيث استطاع هناك أن يكون هو نفسه دون أي تزييف أو مواربة». وأشاد بعدها أغلب الحضور بالرواية مع مطالبتهم الكاتبة بالعمل على تطوير أدواتها والبحث أكثر في الفكرة من أجل تناولها من جميع الجوانب بالإضافة إلى التركيز أكثر على الجوانب الفنية والبنائية للعمل.

بدورها وجهت مندني شكرها إلى ملتقى اوركيد الثقافي على هذه الاستضافة واتاحة الفرصة أمامها للتواصل مع القراء، مبينة أنها بدأت بالكتابة باللغة العامية لكنها لم تكن راضية عن هذا الامر خصوصاً أن لغتها العربية سليمة وهي تكتب للطفل منذ مدة طويلة ونالت أعمالها الكثير من النجاح، وقالت: «توجهت إلى الكتابة باللغة العربية بعد أن التحقت بورشة تدريبية في رابطة الادباء تحت اشراف الكاتب الكبير الراحل اسماعيل فهد اسماعيل الذي كان له الفضل الكبير في توجيهي من خلال نصائحه وتعليماته»، واشارت مندني أنها بصدد كتابة رواية جديدة مازالت تعمل عليها في الوقت الحالي.

يذكر أن ملتقى أوركيد يقيم اجتماعات شهرية لمناقشة مختلف الكتب الادبية والثقافية بالإضافة إلى حرصه على استضاف الكتّاب لمناقشة أعمالهم أمام جمهور القراء.

