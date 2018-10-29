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نتائج مسابقة «منى الشافعي للقصة القصيرة» آخر ديسمبر

شريف صالح
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الإثنين 29 أكتوبر 2018

أعلنت جائزة منى الشافعي للقصة القصيرة للمهجّرين العرب عن إغلاق باب استقبال المشاركات للموسم الثاني للمسابقة. وقالت الشافعي إن القصص أصبحت في مرحلة الفرز لقبول ما هو مطابق لشروط المسابقة، استعداداً لعرضها على لجان التحكيم.
وذكرت الشافعي أن عدداً جيداً من القصص وصلت إلى المسابقة في الموسم الثاني وكانت أكثر نوعية. على صعيد آخر، كشفت الأديبة منى الشافعي بأنها سوف تجري تغييراُ في طبيعة المسابقة خلال الموسم الثالث، موضحة بأن المسابقة سوف تتوسع أكثر في فحوى ومضمون المسابقة لتشمل شرائح أخرى غير اللاجئين. هذا وسوف يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الحالية في نهاية شهر ديسمبر المقبل.
ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 700 دولار بينما يحصل الثاني على 500 دولار والثالث على 300 دولار.
يذكر أن جائزة منى الشافعي للمهجرين العرب أسستها الأديبة منى الشافعي ويتولى إدارتها الروائي والإعلامي عدنان فرزات، وتعنى الجائزة بشريحة المهجرين الذين تركوا بلادهم بسبب الحروب أو الذين تعيش بلادهم أوضاع حرب.


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