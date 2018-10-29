ثقافة

إبداعات حواء وابتكاراتها تظل تعكس قدرتها وعزيمتها على القيام بالعديد من مهام الرجال وهذه المرة خاضت حواء،خصوصيات الرجل في عالم السيارات لتطرق باباً غفل عنه جميع الرجال الا وهو «المعرفة بعلوم السيارات».

إنها روز حمو... التي تملك الموهبة والشجاعة في اتخاذ القرار دون تراجع خاصة وفي مقابل تفعيل وانجاز ما لديها من ابداعات وابتكارات خاصة تخدم المجتمع، ومن تلقاء نفسها تحملت كلفة واعباء اصدار هذا الكتاب الشيق في نسخته الأولى والثانية لتقدم أقصى درجات الخبرة عبر موجز من المعلومات التي نعتقد انها كافيه لمن يملك سيارة ليتعرف عليها من هذا اصدار وضعته روز حمو، ليس فقط أمام حواء بل وأمام الرجال على طبق من ذهب ليعكس القيمة الإنسانية في عطائها وتميزها نحو المجتمع الذي تعيش فيه وامتدادا تدريجيا للمجتمعات الإقليمية والدولية.

إن عطائها الشديد المتميز، يمثل آلية إنسانية فطرية تكسب الشخصية حدودا خاصة بها، وبالوقت نفسه تتواصل مع الذات المجتمعية من خلال عطائها المتنوع الفريد والمفيد ضمن دائرة التنوع الهائلة في مختلف القدرات والخلق والابداع عند المبدعة روز حمو التي اقتحمت عالم كان مقصورا لسنوات طويلة على الرجال لتكون في مجال عالم السيارات تاريخا وميكانيكا نظرية وعملية حالة عقلية فردية محضة محتواها هذه العطاءات وسعتها الانسانية هو جوهر وسبب وقوف الانسانية عبر تاريخها الطويل وهو السر في تحسين أدائها في مختلف الميادين عبر انجازات كوكبة من العلماء والفلاسفة الأفذاذ والشعراء المبدعين والفنانين وغيرهم من ذوي القدرات الخاصة. لقد اختارت روز حمود مؤلفها عن السيارات في كتابها «روز موتورز» لتعيد إلى ذهن المرأة الشرقية أهمية معرفة المركبة التي تقودها كي تكتسب الخبرة والمعرفة لمعالجة ما يمكن ان يحدث من خلل كما ولتكتسب المعرفة عنها لتتوخى الحذر عن الأخطاء والأضرار التي يمكن وإن كلفها الكثير من المال والوقت والجهد لتفعيل نظرية «الوقايه خير من العلاج».

مزجت روز حمو عطراً مليئا بالسحر الخيالي... واصبغت على الحروف عطراً وشذا منح صفحاتها لمحة من التلقائية الطبيعية، ولمسة من الاغراء تجمع بين السحر المثير ونزعة الإبداع نحو الأناقة.

وتألقت روز حمو عبر كل صفحة من هذا الكتاب الموسوعي بالبهجة المطلقة رغم قسوة العمل في هذا المجال الذي يعتمد على القدرة البدنية كعمل حتى حولت احاسيسها زهوراً متفتحة، مثل اريج الحدائق وأمواج البحر، فجسد حبر كتاباتها شخصيتها المثيرة، الناعمة والحرة كما يجسد الشباب والتفاؤل.

«روز موتورز» ليس كتاباً بين دفتيه عالم من التحدي والاصرار وانما موسوعة تضمن معلومات قيمة عن السيارة واجزائها بالاضافة الى معلومات اخرى تفيد مالكي السيارات خصوصا المرأة كونها لا تمتلك الخبرة الكافية لمعالجة الاعطال والمشاكل التي تواجهها اثناء القيادة ولكيفية المحافظة على اجزاء السيارة لمدة اطول وللتعرف اكثر على المركبة التي يستخدمونها يوميا. واختارت المؤلفة اسم الكتاب «روز موتورز» ليكون بمثابة لام التعريف لمضمونه الداخلي وما يرمز لعالم السيارات

وتستعد المؤلفة روز لاصدار النسخة الثانية عن السيارات والتي تستكمل التكنولوجيا الحديثة للسيارات.

