مال وأعمال

ما بين تأكيدات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وخطوات جدية تقوم بها الكويت، تقترب المنطقة المقسومة من العودة مرة أخرى للإنتاج.

مصادر مطلعة لـ«النهار» أكدت أن عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة في الوفرة والخفجي بات أمرا محسوماً في ظل الحاجة الشديدة لنفوط تلك المنطقة في ظل نقص المعروض. واشارت إلى خطوات جدية تقوم بها شركة نفط الخليج الممثلة للجانب الكويتي من خلال تضمينها ميزانية مخصصة لإعادة تأهيل الحقول بمبالغ تصل لـ55 مليون دينار، من إجمالي الميزانية التشغيلية للشركة والبالغة 360 مليون دينار.

ولفتت إلى أنه تم ترسية عقد تأجير معدات ثقيلة بقيمة 10.37 ملايين دولار مع شركة عمليات الخفجي المشتركة (مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والكويتية لنفط الخليج).

بعقد لمدة تصل لنحو 5 سنوات تنفذه شركة المتكاملة اللوجستية على أن يبدأ تنفيذه مطلع يناير 2019 ويسهم العقد في تحقيق نتائج جيدة خلال فترة التنفيذ، أمراً إضافياً على زيادة الجدية في عودة تلك الحقول.

وأوضحت المصادر أنه في حال صدور قرار لبدء تشغيل حقل الخفجي، فإن التوقعات ترمي إلى إعادة استئناف الإنتاج بالحقل، لكن بطاقة إنتاجية أقل (بحدود 100 ألف برميل يوميا)، بحيث تكون حصة كل جانب 50 ألفا منها، وهو ما يتماشى مع القوانين البيئية للمملكة العربية السعودية، من ناحية إحراق الغاز المصاحب وتصاعد الأدخنة. وبخصوص خطة الاستعدادات لعودة الإنتاج، توقعت المصادر أن يتم البدء في عملية إلغاء العزل الذي تم في السابق على الأنابيب وخطوط النيتروجين، استعدادا لعودة الإنتاج، خصوصا أن عملية إلغاء العزل تحتاج فترة زمنية ليست بالقصيرة.

