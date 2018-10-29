مال وأعمال

أشارت الجمعية الاقتصادية إلى أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن 30% من المؤشرات الكويتية شهدت تحسناً في وزارتي التجارة والصناعة ووزارة المالية، مبينة أن مكونات المؤشر أظهرت تحسناً ملحوظاً ما يجعلنا نشيد بجهود الوزراء والمسؤولين والقائمين على هذه الخطوات الإيجابية حيث كانت مؤشراتها تشكّل ما يتجاوز 30% من المؤشرات المتحسنة على الرغم من التراجع في بعض المؤشرات الأخرى.

وأشادت الجمعية الاقتصادية باللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وجميع المسؤولين عن المحور الخاص برأس المال البشري حيث شهدت أغلب مكوناته تحسناً ملحوظاً.

وقالت الجمعية تابعنا ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2018 والذي تقوم بإصداره منظمة «المنتدى الاقتصادي العالمي» والتي تهدف الى متابعة السياسات والتغيرات التي تطرأ على المؤشرات المهمة بدول وأقاليم مختلفة في العالم. وبينت أن التقرير يتكون من محاور أساسية تتضمن عدة مؤشرات ويتم تحليل بيانات التقرير عن طريق الاحصائيات الرسمية للدول والمنظمات واستبيانات لأصحاب الشأن، وتعاون مشترك بين خبراء معنيين في مجالات التقرير للوصول الى النتائج المذكورة فيه. وأوضحت الجمعية أن التقرير لاحظ التحسن بالترتيب العام لدولة الكويت في مؤشر التنافسية للعام الحالي بالمركز 54 من أصل 140 دولة (56 للعام 2017) ويرجع هذا الارتفاع الى تحسن ما يقارب 48 % من مكونات المؤشر والبالغ عددها 98 مكوّناً وتراجع 25 % من المؤشرات وبقاء 27 % منها على ما هو عليه أو عدم وجود بيانات مسبقة.

