مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة أن مشروعات البنية التحتية المحلية والمتبقية لخطة التنمية للأربع سنوات القادمة تقدر بنحو 8 مليارات دينار تتضمن انشاء وتطوير طرق وتمديد خطوط للصرف وشبكات الكهرباء للمدن والمناطق الجديدة، وخطوط أرضيه للاتصالات إلي جانب تطوير مرافق خدمية تندرج تحت بند الإنفاق الاستثماري بما يسهم في تنمية وتفعيل مشروعات الشراكة.

وقالت المصادر لـ «النهار» أن استكمال احتياجات الدولة من البنية التحتية يتطلب ضخ السيولة لسد الفجوة التمويلية التي تجاوزت نسبتها 38% من احتياجات المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي تدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين وتسعى لإنجازها والتي تصل قيمتها الى 78 مليار دولار لا تقدم الحكومة الكويتية تمويلات حسب الموازنات التقديرية لها سوى 51 مليار دولار يمثلون 66% من الاحتياجات التمويلية لإتمام تلك المشروعات.

