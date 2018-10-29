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«المركزي»: 7 مليارات دينار سندات وتورق مقابل منذ بداية العام


أصدر بنك الكويت المركزي 33 سنداً وتورقاً منذ بداية العام الحالي بقيمة 7.17 مليارات دينار في إطار السياسة النقدية التي يتبعها المركزي لمواءمة السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية وسعياً منه لاستخدام الأدوات النقدية المتاحة لديه وفق أفضل المعايير لاستيعاب وتوظيف السيولة لدى البنوك المحلية. وفيما كان الإصدار الأعلى لتلك السندات المطروحة في 28 مايو الماضي بقيمة 360 مليون دينار لمدة 6 أشهر وبعائد يصل 2.37 في المئة، بلغ أعلى عائد للسندات والتورق المقابل في 2 أكتوبر 2018 بعائد قدره 2.87 في المئة وذلك بسند قيمته 240 مليون دينار. وكان أقل قيمة للسندات المصدرة بحدود 160 مليون دينار.
ومن بين 33 إصداراً، تم اصدار 14 سنداً وتورقاً بقيمة 240 مليوناً ليصل مجموع تلك الاصدارات بقيمة اجمالية 3.3 مليارات، فيما بلغ عدد السندات التي أصدرها المركزي بواقع 160 مليوناً بعدد 8 اصدارات بلغت قيمتها 1.2 مليار دينار.


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