مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد، المدرج ببورصتي الكويت والبحرين، أن المشاورات لا تزال جارية فيما يتعلق بنتائج التقييم للدراسات المعدة لتقديم الرأي والتوصية بخصوص السعر المعدل العادل لتبادل الأسهم. وبحسب بيان الأهلي لبورصة الكويت أمس، فإن تلك الدراسات أعدت من قبل بنكي إتش إس بي سي، وكريديت سويس، المعينين بمقتضى مذكرة التفاهم وسرية المعلومات المبرمة بين الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي «بيتك». وكان الرئيس التنفيذي لبيتك، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مجلس الإدارة سيتخذ قراره النهائي بشأن سعر التبادل في صفقة الاندماج مع البنك الأهلي المتحد، خلال أسبوعين بحد أقصى، حيث سيتم الإفصاح بشكل نهائي.