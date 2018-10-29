مال وأعمال

أعلنت الشركة المتكاملة القابضة أنه تمت ترسية عقد تأجير معدات ثقيلة بقيمة 10.37 ملايين دولار مع شركة عمليات الخفجي المشتركة (مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والكويتية لنفط الخليج). وأوضحت «المتكاملة» في بيان لبورصة الكويت، أمس، أن مدة العقد تصل لنحو 5 سنوات، وتنفذ العقد شركة المتكاملة اللوجستية التابعة والمملوكة بنسبة 100%. وذكرت الشركة أن العقد سيوقع قريباً على أن يبدأ تنفيذه مطلع يناير 2019 ويسهم العقد في تحقيق نتائج جيدة خلال فترة التنفيذ. وتنظم شركة عمليات الخفجي المشتركة التي تأسست عام 1981، العمليات التشغيلية بين المملكة العربية السعودية والكويت بالمنطقة المحايدة. ويبلغ الحد الأقصى لمعدل إنتاج النفط بالمنطقة نحو 350 ألف برميل يومياً، وبسبب انخفاض أسعار النفط الخام؛ تم تعليق إنتاج حقول النفط في عام 2014، ثم بدأت أعمال التحضير لإعادة إنتاج النفط من الحقلين في العام المُقبل عقب استرداد أسعار النفط وعودتها مرة أخرى لمستوياتها السابقة.

