مال وأعمال

اختارت شركة «هواوي» العالمية مجموعة «زين» لتكون شريكها الاستراتيجي في اطلاق سحابتها الالكترونية (HUAWEI CLOUD) في أسواق الشرق الأوسط، حيث وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشترك في مجال الحوسبة السحابية العامة، وتوفير الحلول السحابية. وكشفت مجموعة «زين» في بيان صحافي أن هذا التعاون المشترك سينقل عملياتها الى عصر الخدمات السحابية، وتعزيز قدراتها في «تمكين الأعمال»، وسيجعلها في أقرب نقطة لمساعدة الكيانات الحكومية والمؤسسات في خدمات التحول السحابية، ودفع الجهود الموجهة لمبادرات التحول الرقمي. وقام نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي بتوقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات القمة الاستراتيجية التي عقدت مؤخرا في مقر الشركة الصينية في شنغهاي، والتي ترأس فيها وفدا ضم رؤساء شركات المجموعة، ورؤساء قطاعات التقنية والتكنولوجيا والأعمال التجارية، وهي الفعاليات التي شهدت تفاهماً على عدد من مشاريع العمل المشتركة منها توسيع نطاق التركيز على التحوّل الرقمي، وتوحيد الخبرات في نشر تقنيات الجيل الخامس، بالاضافة الى نشر وتطبيق حلول مرنة في قطاع الأعمال، والمدن الذكية.

وجاء اختيار دولة الكويت لتكون نقطة الانطلاق لـ «سحابة هواوي» لأسواق الشرق الأوسط - وهي واحدة من أهم خمس سحابات في العالم لخدمة مستقبل الأعمال - للجهود التي تقوم بها الحكومة في تحقيق أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035) وفق رؤية حضرة صاحب سمو أمير البلاد، حيث ستسهم خطوة اطلاق خدمة «السحابة» في قيادة مسيرة الابتكار، وتمكين الأعمال، وهو ما يجعل مجموعة «زين» شريكا رئيسيا في تطوير البنية التحتية، وبناء اقتصاد متنوع مستدام.

وأوضحت «زين» أن اتساع مفهوم «النمو مع السحابة» الذي ارتبط بحقبة الأجهزة الذكية، وانترنت الأشياء، اكتسب أهميته مؤخرا مع زيادة التركيز على مجالات الابتكار السحابي وبناء المنصات الرقمية، ودعم العمليات الذكية وتمكين الشركات، حيث تأتي أهمية الحلول السحابية في التعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات.

وبينت «زين» أن «سحابة هواوي» ستسمح للشركات بالنمو والتطوّر بسرعة كبيرة حيث ان المستقبل للحوسبة السحابية، حيث ستدعم مبادرات تطبيق حلول تقنية المعلومات القائمة على الحوسبة السحابية في قطاعات الاتصالات، والكيانات الحكومية، التعليم، النفط والغاز، الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والمالية، فهي عبارة عن منصة توفر خدمات الحوسبة المتقاربة وتجمعات موردي شبكات اتصال، بما يساهم في تعزيز استخدام البنية التحتية وتحسين فعالية التشغيل والادارة وتقليل تكاليف تقنية المعلومات، حيث ستستفيد المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال، بالاضافة الى شركات الاتصالات من المزايا غير المسبوقة في أداء التخزين وامكانية التوسع وفاعلية التكلفة.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر الخرافي خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية «الانترنت الآن يمثل جزءا رئيسيا من البنية التحتية لأي دولة، فهو أصبح مثل قطاعات النقل والطاقة والصناعة، ومن الروافد الرئيسية للاقتصاد الحديث، ومن هنا تأتي أهمية التقنيات الحديثة في تنفيذ خطط التنمية، ومدى تأثيرها في دفع الأعمال الى مستويات أكثر انتاجية، وتحفيزها للمنافسة والابتكار». وأوضح الخرافي قائلا «تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الناشئة، وتنتظر نسب نمو هائلة في الخدمات السحابية، فهناك زيادة متواصلة في عدد المؤسسات التي تسعى الى الاستفادة من التقنيات والحلول التي توفرها الحوسبة السحابية، خصوصا وأن الأمن الرقمي والنسخ الاحتياطي للبيانات يُحفز الطلب على حلول الحوسبة السحابية المتطورة».

وتابع الخرافي قائلا «في الوقت الذي تتبنى فيه المؤسسات التحول نحو الخدمات السحابية، فاننا نؤكد التزامنا بمواكبة آخر التوجهات التكنولوجية الحديثة، والتوسع في محفظة أعمالنا في قطاعات متوازية، وذلك بالمشاركة في بناء منصة سحابية تخدم احتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاستراتيجية».

وقال الخرافي «ان حلول الأعمال باتت تشكل فرص نمو هائلة لشركات الاتصالات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة المتأخرة حاليا خلف الأسواق العالمية التي تسهم فيها خدمات قطاع الأعمال بجزء كبير من اجمالي الايرادات، ولذلك نركز حاليا على اطلاق فرص النمو الهائلة في هذا القطاع، حيث نهدف الى أن نصبح الخيار المفضل للحكومات والمؤسسات، وأن تكون لنا بصمتنا الخاصة في هذا المجال».

ومن ناحيته قال تشارلز يانغ رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط «نتطلع الى أن تساعد سحابة هواوي جهود المؤسسات في التحول الرقمي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذه الخطوة تدعم وبشكل كبير توجهاتنا الاستراتيجية في تعزيز فرص نمو الخدمات السحابية».

وأوضح يانغ قائلا «تعتبر «زين» واحدة من أهم شركائنا في المنطقة، فهذه الشراكة الاستراتيجية ستدعم رؤية الكويت للعام 2035، وكذلك خطط التنمية للعديد من الدول في الشرق الأوسط، حيث ستوفر منصة رقمية حيوية تخدم تطلعات بيئة الأعمال».

