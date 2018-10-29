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المجموعة أطلقت عرض خدمات صوتية تقاربية


نجحت المجموعة في اطلاق عرض خدمات صوتية تقاربية من خلال خطوط الهواتف الأرضية في الكويت، وذلك من خلال منصة «خدمة اتصالات موحّدة»، ويستطيع العملاء الآن أن يلبوا من خلال منصة متكاملة احتياجاتهم من خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، وخدمات الـ«PABXs»، وحلول المؤتمرات عبر الفيديو، كما طرحت مركز خدمات بيانات جديد في الكويت، وهو المركز الذي يوفر للسوق المحلية خدمات موجهة في مجالات تشارك المواقع، والتعافي من الكوارث، وخدمات سحابية. وفي السعودية أطلقت المجموعة منصة شرائح بيانات مدارة بواسطة «انترنت الأشياء» في السعودية، وهي المنصة التي تسمح بتمكين العملاء من ادارة شرائحهم الخاصة بانترنت الأشياء، هذا الى جانب اطلاقها خدمة « اضغط لتتكلم» من خلال شبكة الجيل الرابع في الكويت، ومؤخرا بدأت شركة «زين» الكويت في تنفيذ أضخم مشروع على مستوى منطقة الشرق الأوسط لنشر العدادات الذكية التي تعمل من خلال انترنت الأشياء، وهو مشروع لصالح وزارة الكهرباء والماء، ويشمل 880 ألف عداد ذكي.


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