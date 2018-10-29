مال وأعمال

أعلنت Ooredoo، عن دعمها لمشروع (سوق مروج) الذي يدعم المشاريع الشبابية والذي اقيم في مجمع مروج للعام الثالث على التوالي يوم الجمعة الماضي 26 اكتوبر، وضم المنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية، بالاضافة الى القسم المخصص للأطعمة الذي يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، الى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال، وذلك على مدار عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة لغاية نهاية مارس 2019 حيث أقيم أول سوق لهذا الموسم يوم الجمعة الماضي 26 أكتوبر.

في تصريح له حول هذه الرعاية، قال مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي لـOoredoo الكويت مجبل الأيوب «نحن سعداء بدعمنا لهذا المشروع الشبابي المميز الذي يبرز ابداعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف المجالات. دعمنا للشباب ممتد عبر سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم التواصل والاهتمام والتحدي، ونحن نسعى للمساهمة في دعم الشباب من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية الممتدة طوال العام».

