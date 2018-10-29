مال وأعمال

نظمت شركة المتحدة لادارة المرافق (احدى شركات العقارات المتحدة ) بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشرق الأوسط لادارة المرافق الدورة التدريبية لادارة (تأسيسي)، ويأتي تنظيم هذه الدورة التي استمرت 5 أيام خلال الفترة من 7 الى 11 أكتوبر الماضي، بفندق المارينا لقناعتها بأهمية تدريب، وتطوير الموظفين بأفضل برامج التدريب، وتخللت هذه الدورة ورش عمل، ونقاشات بناءة ساهمت في تبادل الخبرات في مجال ادارة المرافق.

وأعرب نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لادارة المرافق أحمد يوسف الكندري عن سعادته بتنظيم هذه الدورة لما لها من أهمية في صقل مهارات الموظفين، ودفعهم الى اكتساب مجموعة من المهارات الادارية، والفنية اللازمة لوضع الخطط، والسياسات والبرامج الاستراتيجية في قطاع صناعة ادارة المرافق، مؤكداً أن على الشركة ان تعمل على تنفيذ خططها التدريبية، التي تضعها مع بداية كل عام لتضمن الحصول على أعلى مستوى من نوعية التدريب.

وأكد الكندري على ان الادارة التنفيذية بالشركة مستمرة ببذل جميع الجهود، للرقي بمستوى الخدمة لعملائها من خلال تدريب، وتأهيل موظفيها، اضافة الى تعزيز كل الموارد التي من شأنها أن تقدم الدعم لموظفي الشركة لتحسين أدائهم، ناهيك عن التقييم والتحفيز للمتدربين.

وأشار الكندري الى أن شركة ادارة المرافق تسعى دوما كونها عضواً مؤسس ودائم في جمعية الشرق الأوسط لادارة المرافق، لمواكبة جميع الأسس والمباديء، والتطورات التي تطرأ في مجال صناعة ادارة المرافق، موضحاً الى ان الشركة تضم نخبة كبيرة من الكوادر الوطنية وغيرها ذوي الكفاءة العالية، للمساهمة الفعالة في تطوير سوق ادارة المرافق الذي يعود بالفائدة والنفع على دولة الكويت.

هذا وحضر الدورة العديد من العاملين في قطاعات ادارة المرافق الحكومية، والقطاع الخاص منهم بنك الكويت المركزي، وجامعة الكويت، والشركة المتحدة لادارة المرافق، ومن المملكة العربية السعودية مستشفى «دلة» وشركة «رؤى المدينة القابضة».

