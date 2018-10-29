مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6?14 نقطة ليبلغ مستوى 5033?4 نقطة بنسبة 0?12 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 60?8 مليون سهم تمت من خلال 2895 صفقة نقدية بقيمة 13?4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1?9 نقطة ليصل إلى مستوى 4698?8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28?8 مليون سهم تمت عبر 1201 صفقة نقدية بقيمة 2?4 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 10?5 نقاط ليصل إلى مستوى 5127?7 نقطة وبنسبة انخفاض 0?2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 32 مليون سهم تمت عبر 1694 صفقة بقيمة 11 مليون دينار (نحو 36?3 مليون دولار).

وكانت شركات (م سلطان) و(تمدين ع) و(بيان) و(الأنظمة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(التجارية) و(برقان) و(المال) و(عقارات ك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(صلبوخ) و(قيوين أ) و(ايفا ف) و(بترولية).

