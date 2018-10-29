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خدمات الحوسبة السحابية


أطلقت شركة هواوي شعار «نمو وتطور الأعمال مع السحابة الالكترونية» على استراتيجيتها للخدمات السحابية، خصوصا وأن هذه الحلول تعمل على تمكين المؤسسات وشركات الاتصالات من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الحوسبة السحابية في ظل متغيرات عالم الاقتصاد الرقمي، والتي يتشارك في الاهتمام فيها اللاعبون الكبار في مجالات الحوسبة السحابية مثل أمازون، جوجل، ومايكروسوفت. وتلتزم شركة هواوي بدعم المؤسسات والشركات على تغيير طريقة سير العمليات عبر اعتماد جيل أكثر مرونة من أنظمة تمكين الأعمال، التي توفر تجربة وخدمات رقمية معززة، ومع خدمات الحوسبة السحابية يمكن للعملاء تغيير البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل كامل، وتحسين مستوى مرونة الأعمال وتحقيق قيمة أعلى لعملائهم وجميع الجهات المعنية.


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