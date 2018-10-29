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مال وأعمال

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إطلاق المجتمع الرقمي


تعمل مجموعة «زين» من خلال هذه المبادرات على اطلاق كامل امكاناتها في المجتمع الرقمي، وتعزيز أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة، خصوصا وأن نشر الحلول المتكاملة والخدمات المبتكرة لقطاع الأعمال سيكون جزءا أساسيا من التوجه الاستراتيجي لعملياتها. وتملك مجموعة «زين» سمات تنافسية عالية بين نظرائها في صناعة الاتصالات المتنقلة في أسواق المنطقة، حيث أحرزت تقدما كبيرا في جهودها للوصول الى نقطة التوحد والتآزر الكامل بين عملياتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، معتمدة في ذلك على رصيدها الكبير من الخبرات المتراكمة والمتنوعة.


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