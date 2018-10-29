loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نشر شبكات الجيل الخامس في الكويت والسعودية


كانت مجموعة «زين» التي تستعد لنشر شبكات الجيل الخامس في الكويت والسعودية اكتسبت قوة دفع كبيرة في مجال خدمات قطاع الأعمال، حيث قامت بتنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات المبتكرة في أسواق الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، فقد أطلقت خدمات « الوصول المباشر الى الانترنت» وخدمات «الشبكة الخاصة الافتراضية» في الكويت والسعودية، وطرح حلول البيانات، وذلك من خلال شبكات الجيل الرابع والموجات الميكرويفية وكابلات الألياف البصرية. كما قامت بتدشين خدمات خطوط مؤجرة ابتكارية من خلال تقنية الجيل الرابع في السعودية، وهي عبارة عن حل عال الجودة للاتصال بالانترنت، من خلال تطبيق سريع ومن خلال أفضل اتفاقيات مستويات خدمات، كما قامت باطلاق «شبكة خاصة افتراضية دولية» في مشروعات الأعمال في أسواق الكويت، السعودية، والبحرين، وتستطيع مشاريع الأعمال تلك وكيانات حكومية الآن أن تتصل بفروعها الكائنة في الخارج من خلال شبكة تعمل بنظام «التبديل المتعدد البروتوكولات».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة