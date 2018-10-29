مال وأعمال

كانت مجموعة «زين» التي تستعد لنشر شبكات الجيل الخامس في الكويت والسعودية اكتسبت قوة دفع كبيرة في مجال خدمات قطاع الأعمال، حيث قامت بتنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات المبتكرة في أسواق الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، فقد أطلقت خدمات « الوصول المباشر الى الانترنت» وخدمات «الشبكة الخاصة الافتراضية» في الكويت والسعودية، وطرح حلول البيانات، وذلك من خلال شبكات الجيل الرابع والموجات الميكرويفية وكابلات الألياف البصرية. كما قامت بتدشين خدمات خطوط مؤجرة ابتكارية من خلال تقنية الجيل الرابع في السعودية، وهي عبارة عن حل عال الجودة للاتصال بالانترنت، من خلال تطبيق سريع ومن خلال أفضل اتفاقيات مستويات خدمات، كما قامت باطلاق «شبكة خاصة افتراضية دولية» في مشروعات الأعمال في أسواق الكويت، السعودية، والبحرين، وتستطيع مشاريع الأعمال تلك وكيانات حكومية الآن أن تتصل بفروعها الكائنة في الخارج من خلال شبكة تعمل بنظام «التبديل المتعدد البروتوكولات».

