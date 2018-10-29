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المركز يستعد لإقامة المرحلة الأولى من برنامج إعداد المحكّمين

الوزان: غرفة التجارة تستضيف مؤتمر «التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2»


صرّح رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان بأن المركز سيقيم مؤتمراً بعنوان «التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2» بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأضاف الوزان أن المؤتمر هو امتداد للتعاون بين المركزين والذي بدأ من خلال مؤتمر العام الماضي 2107.، وسيتضمن عدة جلسات وورش عمل يحاضر بها ويديرها نخبة متميزة من المحكّمين والخبراء من داخل الكويت وخارجها لمناقشة وسائل التسوية الإلكترونية لمنازعات الملكية الفكرية وأهم المعاهدات والاتفاقيات في هذا الإطار، وأيضاً كيفية حماية الحقوق الأدبية في الفضاء الإلكتروني ومدى أهمية التحكيم في مثل هذه المنازعات للشركات التجارية عامة والكويتية خاصة.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام توقيع مذكرة تعاون بين المركزين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات والعمل المشترك على نشر ثقافة التحكيم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
كما صرّح الوزان أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يستعد لإقامة المرحلة الأولى من برنامج إعداد المحكّمين يوم 4 نوفمبر القادم على أن تتلوها المرحلتين الثانية والثالثة وذلك في بداية الموسم الجديد للبرنامج الذي يقيمه المركز منذ أكثر من 8 سنوات ويحظى بثقة واعتماد جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة بمنطقة الخليج العربية.


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