مال وأعمال

أطلق «KIB» حملة جديدة لحساب الراتب، تعد الأكبر في الكويت، حيث سيتم مكافأة عملاء حساب الراتب الكويتيين بمجرد تحويل راتبهم إلى البنك بجوائز قيّمة تلبي احتياجاتهم الخاصة وأسلوب حياتهم. وتتمثل هذه الجوائز بفرصة الفوز ربع سنوياً بجائزة نقدية لتحمل تكاليف الدراسة أو السفر أو الإيجار أو أقساط السيارة لمدة 5 سنوات، إلى جانب فرصة الفوز بنصف راتب شهرياً، فضلاً عن الحصول على جائزة فورية بقيمة 200 دينار أو قرض حسن لغاية 5,000 دينار.

وقد أعلن البنك أسماء الرابحين في السحب الشهري الأول الذي تم مؤخراً وهم كلاً من: نواف سلمان العصيمي، عبدالعزيز متعب العجمي، أحمد رحيل الضفيري، سعد فهيد الرشيدي، بالإضافة إلى محمد جمعان العازمي.

وصرح المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «إن «KIB» يحرص دائماً على تقديم مكافآت لا مثيل لها ومميزة لعملائه من خلال ابتكار حملات ترويجية جديدة تقدم لهم خصائص قيّمة ومزايا متكاملة. وإن حملات حساب الراتب التي يطلقها البنك صممت لتواكب احتياجات العملاء وتكاليف حياتهم خاصة مع تحوّل استراتيجية «KIB» الجديدة إلى أن يكون شريكاً لأفراد المجتمع في مختلف جوانب الحياة.

وذكر توفيقي أن حساب الراتب من «KIB» يتمتع بالكثير من المزايا الإضافية التي تلبي مختلف احتياجات العميل، ومنها إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

مشيراً إلى أن «KIB» يسعى دائماً لمنح عملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت ومكان، ومنها خدمة مركز الاتصال الهاتفية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط على مدار الساعة مع ميزة الاتصال المرئي، الخدمة المصرفية الجديدة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، إلى جانب خدمة USSD التفاعلية للاستعلام عن الرصيد والتحويل من دون إنترنت، وخدمة السحب الآلي من غير بطاقة. وأضاف توفيقي أنه يمكن للجمهور التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها «KIB» من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kib.com.kw أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة حساب «KIB» على وسائل التواصل الاجتماعي (@KIBpage).

