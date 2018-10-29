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ينظم بنك الكويت الوطني سباقه السنوي الرابع والعشرين للمشي تحت شعار «نحن أقوى مع كل خطوة» يوم السبت 8 ديسمبر المقبل. وسيبدأ التسجيل في السباق إلكترونياً يوم الخميس 1 نوفمبر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للسباق.

وبإمكان الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع لتأكيد مشاركتهم، ثم زيارة مركز التسجيل لاستلام أرقامهم المخصصة للسباق ابتداء من يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 في مقر التسجيل في مواقف الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي ولمدة أسبوع. كما يلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي استلمه عند التسجيل، والذي يحتوي على شريحة ذكية ليتسنّى تتبُّع عدد الخطوات لكل متسابق، وذلك بإشراف حكّام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

وفي تعليقه، قال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد إن بنك الكويت الوطني يواصل تنظيم سباق المشي منذ أربعة وعشرين عاماً كأول وأكبر حدث رياضي تنتظره الكويت. وعلى غرار كل عام، ندعو الجميع ليكون شريكاً في هذا الحدث الرياضي في الثامن من ديسمبر للمشي من أجل صحة وحياة أفضل.

وأضاف الرشيد أن بنك الكويت الوطني ملتزم تجاه مجتمعه بمختلف مجالاته، ولأن التوعية الصحية والرياضية هي شرط أساس لبناء مجتمع سليم ولأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ بنمط مختلف ومغاير، فإننا سنواصل العمل والمضي قدما في تبني ودعم مختلف الفعاليات التي تشجعنا على هذا النمط وفي مقدمها سباق المشي الذي نعتز بأن يكون أحد أهم مبادراتنا وأضخمها الذي ما زال متواصلا منذ نحو ربع قرن.

ويقدم السباق هذا العام فرصة لجميع المشاركين للدخول في السحب الختامي والفوز بإحدى سيارتي نيسان الجديدة مقدمة من مجموعة البابطين، إضافة إلى مكافأة المتسابقين العشرة الأوائل من كل فئة مشاركة من النساء والرجال. كما يتضمن الحفل الختامي للسباق العديد من الفعاليات والأنشطة.

