مال وأعمال

نظَّمت دائرة الامن والسلامة في بنك بوببان عمليتي إخلاء وهميتين للوقوف على مدى جهوزية فريق البنك في التعامل مع حالات الطوارئ ان وقعت لا قدر الله وذلك في إطار استعدادات البنك التى تتعلق بمنظومة الامن والسلامة.

وشملت العمليتان كلا من فرع البنك في منطقة الشهداء «إدارة المبيعات المباشرة» ومنطقة الصديق بحضور ممثلي وزارة الداخلية إلى جانب تواجد مسؤولي دائرة الامن والسلامة في البنك. وقال مدير إدارة الخدمات العامة في البنك علي العبيدي ان هاتين العمليتين جاءتا في إطار خطة البنك المتكاملة لتنفيذ عمليات إخلاء وهمية للتعرف على جهوزية موظفي البنك الى جانب الاستعدادات الخاصة بدائرة الامن والسلامة.

واضاف «يتبع بنك بوبيان في جميع مبانيه سواء الرئيسة او فروعه الـ 43 اعلى مستويات الامن والسلامة العالمية»، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية والتى لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وخبراتها للبنك في هذا المجال.

من جانبه قال مدير دائرة الامن والسلامة في البنك مساعد اللوغاني «تضع الإدارة العليا للبنك سلامة موظفينا وعملائنا على رأس اولوياتها ومن هذا المنطلق نسعى دوما إلى تحقيق أعلى مستويات الجهوزية والاستعداد لحالات الطوارئ التى يمكن ان تواجهنا لا قدر الله».

واضاف «يمثل الاستثمار في مجال الامن والسلامة من اهم المجالات التى نحرص عليها سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية المعنية بذلك او المعدات والاجهزة التى يمتلكها البنك والتى تعتبر الاحدث على مستوى العالم».

من ناحية اخرى، اشاد اللوغاني باستعدادات موظفي بنك بوبيان في التعامل اثناء عمليتي الاخلاء الوهمي حيث تم انهاء الاخلاء في وقت قياسي وبأقل من الوقت المقدر للعملية وهو ما يؤكد مدى جهوزيتهم واستعدادهم لحالات الطوارئ لا قدر الله.

