مال وأعمال

استضاف بنك الخليج في مقره الرئيس فريق من معهد دسمان للسكري وذلك يوم الخميس الماضي، لإجراء فحوصات طبية مجانية لموظفيه، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي حول مخاطر مرض السكري وأهمية الكشف المبكر عنه.

ومع اقتراب سباق ماراثون بنك الخليج 642 والذي ستنطلق فعالياته في 17 نوفمبر المقبل، يواصل بنك الخليج دعمه لمبادرات الصحة واللياقة البدنية من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية لموظفيه، مكنتهم من معرفة مستوى نسبة السكر بالدم وتقديم الاستشارات الطبية. كما تضمنت الفحوصات قياس مستوى ضغط الدم، والوزن والطول من أجل المساهمة في رفع مستوى الوعي بمرض السكري المتنامي في الكويت، والتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم.

وصرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج قائلاً: «يولي بنك الخليج أهمية كبرى لصحة ورفاهية أفراد عائلة البنك، خاصةً في ظل الاستعداد لماراثون بنك الخليج 642. تشكل التوعية بأهمية نمط الحياة الصحي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها كبنك. ونأمل أن نكون قد تمكنا أيضاً من خلال التعاون مع معهد دسمان للسكري، إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية مرض السكري. ونتوجه بالنيابة عن بنك الخليج، بالشكر إلى فريق المعهد الطبي على تخصيص وقتهم في تثقيف موظفينا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية حول مرض السكري بصورة منتظمة، إلى جانب دور اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في مكافحة هذا المرض».

ومن جهته، صرح طارق العريان، مدير العلاقات العامة والإعلام لدى معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قائلاً: «يهدف معهد دسمان للسكري إلى الوقاية والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت. ويسرنا التعاون مع بنك الخليج للمساهمة في رفع مستوى الوعي بمرض السكري وأهميته من خلال برامج التعليم، والوقاية والرعاية الصحية الذاتية».

