مال وأعمال

أعلن مدير عام الادارة العامة للطيران المدني، م. يوسف الفوزان، عن استكمال العمليات التشغيلية لمبنى الركاب «T4» نهاية الشهر الحالي لتصل إلى 100في المئة.

وأكد الفوزان في تصريحه للصحافيين يوم أمس خلال تدشين أولى الرحلات الى لندن ان الخطة تسير بحسب الخطة التي قامت بوضعها الادارة العامة للطيران المدني لمبنى الركاب «T4» والذي تم تخصيصه للخطوط الجوية الكويتية «الطائر الازرق» للانتقال التدريجي من مطار الكويت الدولي T1 إلى مبنى الركاب «T4».

وذكر أن تدشين خط لندن جاء عقب تسيير الرحلات عبر مبنى «T4» إلى دول الخليج العربي والدول العربية، تلتها الدول الأوروبية ثم لندن.

وأكد الفوزان وجود فريق متكامل قام بدراسة وعرض جميع المتطلبات والخدمات المقدمة للمسافرين فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، مشيرا الى انهم بصدد توقيع العقود مع المستثمرين.

وفيما يخص مبنى المطار الجديد T2، أوضح الفوزان ان المشروع لدى وزارة الاشغال ومن المتوقع ان يتم تشغيله بشكل كامل في عام 2021.

المرحلة الخامسة

من جانبه، قال مدير إدارة الهندسة والمشرف العام على مبنى «T4» صالح الفداغي، ان انطلاقة أولى الرحلات الى لندن تعتبر المرحلة الخامسة لتشغيل مبنى الركاب «T4»، لافتا الى ان خطة تشغيل المبنى معتمدة من الإيكاو، حيث يقومون بتقييم كل مرحلة عقب التشغيل بما فيها الايجابيات والسلبيات، ومن ثم الانتقال للمرحلة التي تليها، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن اي ملاحظات على عمليات التشغيل وهناك رضا على العمليات التشغيلية سواء على صعيد جهات التشغيل او حتى المسافرين، كما أشار إلى وجود تكملة انشائية للمبنى ما زالت قيد الانشاء.

وأكد الفداغي ان المرحلة القادمة تتضمن انطلاقة الرحلات الى دول شرق آسيا، تتبعها الولايات المتحدة الاميركية، لافتا الى جميع الرحلات في المبنى ستكون في فترة لا تتجاوز 6 أشهر منذ البدء في عملياته التشغيلية.

وبين الفداغي انه تم التوقيع على 5 محلات تجارية حيث يجب اخذ الموافقات من جميع الجهات الرقابية وتحقيق اعلى الايرادات.

كما ان الهدف من تشغيل مبنى الركاب «T4» طريق المشغل العالمي «انشن الكورية» وذلك للوصول الى 3 أهداف، أولها تشغيل المطار على افضل مستوى من الخدمات، اما ثاني هدف هو عنصر الخبرة ونقل الخبرات وتدريب الشباب الكويتي، اما ثالث هدف هو تحقيق أعلى ايرادات للدولة.

