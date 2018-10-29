مال وأعمال

أعلنت شركة أف إي بي كابيتال، والتي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً لها، عن رعايتها لملتقى التعاون المصري الكويتي الذي يقيمه مجلس التعاون المصري الكويتي تحت عنوان «شركاء أشقاء»، يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 في الكويت برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك.

وسيعقد الملتقى بالتزامن مع الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية في كلا البلدين وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية والاقتصادية والاعلامية والمستثمرين من الجانبين المصري والكويتي وعلى رأسهم أعضاء المجلس.

وسيسلط الملتقى الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية للعلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين وتشكّل أرضية واعدة للاستفادة منها على جميع المستويات. يرافق الملتقى معرض يضيئ على أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة الى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي هذه المناسبة قال عبدالله الشاهين، رئيس مجلس إدارة شركة أف إي بي كابيتال، «تأتي رعايتنا لهذا الحدث تأكيداً لإيماننا العميق بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الشعبين الكويتي والمصري وفرصة للاطلاع على التشريعات القانونية والسياسات المالية والمصرفية في كلا البلدين بالإضافة إلى أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري ومناخ الاستثمار والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس».

وأضاف، «تعد شركة أف إي بي كابيتال مثالاً على التعاون الفعال بين الشعبين المصري والكويتي سواء من خلال مساهمي الشركة أو العنصر البشري أو من خلال محفظة استثمارات الشركة التي تضم مجموعة من الشركات العاملة في عدد من القطاعات في البلدين».

وختم الشاهين قائلاً، «نتمنى نجاح هذا الملتقى وتحقيق أهدافه التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتدعيم العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين وبالأخص في المجالين الاقتصادي والاستثماري».

