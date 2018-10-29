مال وأعمال

أعرب السفير البريطاني لدى الكويت، مايكل دافنبورت، عن سعادته لتدشين أولى الرحلات من مبنى الركاب «T4» الى مطار هيثرو في لندن، حيث تم التوقيع على الاتفاقية في نهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار الى أن بريطانيا تشهد نسبة كبيرة من أعداد الزوار الكويتيين مبينا انهم يسعون لمواصلة التعاون على مستوى السياحة ما بين الكويت وبريطانيا للوصول الى افضل المستويات.

وحول الاجراءات الامنية في مبنى الركاب «T4» أكد دافنبورت أن الكويت تتمتع بكفاءة أمنية عالية، موضحا ان الاجراء الامني يعد من اهم النقاط التي يجب التركيز عليها وهذا الامر ينعكس ايجابا على حماية المسافرين.

