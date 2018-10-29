مال وأعمال

أعلنت مجموعة أغذية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق أرباح صافية قدرها 159 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي بنمو نسبته 9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت «أغذية» عن تسجيل إيرادات صافية بلغت 1.49 مليار درهم، في حين حقق هامش الربح الإجمالي مستوىً قياسياً عند 34.7 في المئة نتيجة زيادة حجم الصادرات، وتقديم مزيج أفضل من المنتجات، والتحسن الثابت في الكلفة عبر جميع أقسام الشركة.

وافتتحت مجموعة أغذية أخيراً مصنع «الخليجية المتحدة للمياه» في الكويت من خلال المشروع المشترك مع شركة الوافر للخدمات التسويقية لإنتاج «مياه العين» في الكويت.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تؤكد النتائج التي حققتها (أغذية) قدرة المجموعة على مواصلة التطور والتكيف والنمو رغم التحديات العديدة والتنافسية الشديدة في السوق. وهو ما يميزها عن غيرها، ويؤكد التزامها بتوفير قيمة أفضل للمساهمين وتعزيز رضا العملاء».

ومن جهته، قال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «اسهم ارتفاع حجم المبيعات، وتحسين الفئات، وتقديم مزيج أفضل من المنتجات، وتعزيز الكفاءة في تحقيق أرباح قوية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما أثبتت أعمالنا في قطاع المياه المعبأة، التي تعدّ الأكثر ربحية بين شركات المجموعة، قدرتها على مواجهة العروض التنافسية في السوق، حيث شهدت عبوات المياه المعبأة سعة 5 غالونات نمواً أعلى من خانتين في حجم المبيعات. وواصلت وحدة الأطعمة نموها القوي في الإيرادات والأرباح، حيث ارتفع صافي إيراداتها بنسبة 13% ليصل إلى 148 مليون درهم إماراتي».

