مال وأعمال

قام احد اهم المراجع في السفر على مستوى العالم Lonely Planet بوضع الأردن على قائمة البلاد التي ينصح على محبّي السفر زيارتها للاستمتاع بتجربة سفر فريدة في عام 2019. في كل عام، يترقّب محبّو السفر في جميع أرجاء العالم إطلاق «قائمة أهم البلاد الواجب زيارتها» الصادرة عن Lonely Planet، فقد اصبحت القائمة مرجعهم الأساس في عالم السفر بما تتناوله من أفكار وجهات ومستجدات وتجارب سفر للعام التالي، وهذا العام، تم وضع الأردن على قائمة أفضل 10 وجهات لزيارتها في عام 2019.

وصرحت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب قائلة: «تَصَدُّر الأردن المرتبة السادسة في قائمة صادرة عن مؤسسة عالمية وراقية وموثوقة بهذا الشكل إنجازٌ حقيقي للأردن. ستلعب هذه التسمية دوراً أساسياً في زيادة عدد السياح الجدد للأردن لاستكشاف هذه الوجهة العريقة ذات الطابع المعاصر،

ومن جهته، أشار د. عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، قائلاً: «يسرّنا أن نرى جميع الجهود المنصبة نحو إبراز اسم الأردن في عالم السياحة العالمية تتوَّج بالنجاح مِن قبل مرجع عالمي أرشد محبّي السفر من جميع بقاع العالم منذ أكثر من 45 عاماً!

