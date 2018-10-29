مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الرئيس دونالد ترامب عاود مهاجمة مجلس الاحتياط الفدرالي مرة أخرى بعد استمرار ارتفاع الدولار للأسبوعين الأخيرين، حيث يبدو أنه من عادة الرئيس التعليق على المجلس بطريقة سلبية في محاولة للتأثير على السياسة النقدية. ففي تعليق أدلى به إلى صحيفة وول ستريت جورنال، قال الرئيس إنه «قد» يكون نادما على تعيين جيروم باول رئيسا للمجلس، وأضاف أن المجلس هو «أكبر مخاطرة» على الاقتصاد الأميركي.

وعانت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي بعد عمليات بيع كبيرة في وول ستريت، إذ إن العوائد الأميركية الضعيفة، إلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، قد هزّا ثقة المستثمرين، بدليل تراجع الأسهم عالميا. ففي أميركا، انتهى مؤشرا 500 S&P وداو جونز الصناعي في نطاق سلبي لهذه السنة، فيما تراجعت الأسهم الأوروبية بحدة، وشهدت البورصات الآسيوية أسوأ شهر لها منذ الأزمة المالية. ولكن تصحيحات طفيفة في الأسهم الأميركية في نهاية الأسبوع رفعت الأداء منذ بداية السنة وحتى الآن إلى نطاق إيجابي. ونتيجة لهذا التراجع في الأسهم، تراجع عائد سندات الخزينة ذات مدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع عند 3.08% يوم الجمعة.

وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي يوم الخميس بأن العجز التجاري الأميركي ارتفع من 75.46 بليون دولار أميركي في أغسطس ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 76.04 بليونا في سبتمبر. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 في المئة وارتفعت الواردات بنسبة 1.5 في المئة، لتزيد بذلك التساؤلات حول فاعلية ترامب في التعامل مع ما يسميه الممارسات التجارية غير العادلة. فقد أصدر مكتب الإحصاءات بيانات يوم الخميس تكشف أن الطلبات التي تلقتها المصانع الأميركية لمعدات الشركات تراجعت في سبتمبر للشهر الثاني، فيما بقيت شحنات السلع الرأسمالية الأساس على حالها. وتراجعت طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي، لتخيّب التوقعات بارتفاع نسبته 0.5 في المئة. وفي الإجمال، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.8 في المئة في سبتمبر بعد أن ارتفعت بنسبة 4.6 في المئة في أغسطس. وقد أثر عدم اليقين حيال التجارة على أرباح الشركات وخطط التوسع، ليشكّل خطرا على النمو الاقتصادي الإجمالي. وبالنظر إلى سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار بسبب تراجع اليورو والاسترليني، إذ يستمر تباطؤ النمو في منطقة اليورو، إلى جانب عدم اليقين السياسي في بريطانيا، بالضغط بقوة على العملة الموحدة.

