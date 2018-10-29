مال وأعمال

ذكرت تقارير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قدمت التماسا «صادرا من القلب» إلى الأعضاء ليدعموا خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بادعاء أن «النهاية تلوح في الأفق». وكانت هناك توقعات ساحقة بأن التصويت على التماس رئيسة الوزراء لن يمنحها الثقة قبيل خطابها أمام نواب المقاعد الخلفية في حزب المحافظين. ولكن السيدة ماي قوبلت بتصفيق مذهل لدى انتقادها الهادئ أولئك الذين لم يدعموا «المصلحة الوطنية» مثلها في تلميح إلى أولئك الذين تحدوها سابقا مثل بوريس جونسون. وقدمت رئيسة الوزراء أحد أفضل خطاباتها حتى الآن، متجاوزة التوقعات المنخفضة لهذا الخطاب، وتمكنت من تهدئة الأعصاب بشأن رئاستها.

ولكن مع اقتراب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من مرحلتها النهائية، ليس من الواضح نوع الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه قبل تاريخ الخروج في 29 مارس 2019، هذا في حال تم التوصل إلى اتفاق. وأعلنت ماي الأسبوع الماضي في مجلس العموم احتمال أن تبقى بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي في مرحلة انتقالية ممددة حتى 2021، مع إفصاحها عن عرضها المتمثل بخطة من 4 نقاط لحلحلة المحادثات بشأن خروج بريطانيا. ووعدت ماي أيضا بعدم فصل إيرلندا الشمالية عن باقي بريطانيا أبدا، وهذا أمر أساس يؤخر المحادثات، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة. وتتضمن خطة ماي ذات الأربع نقاط أيضا تفاصيل عن حل «احتياطي» لتجنب حدود صعبة، أي بكامل بنيتها، الأمر الذي يمكن أن يلزم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالتشارك بمساحة جمركية واحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

واستمر الإسترليني بتراجعه هذا الأسبوع ووصل إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع عند 1.2777 مقابل الدولار، إذ إن عدم اليقين حيال تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ضغطت بشكل هائل على الجنيه ليتراجع بنسبة 2 في المئة مقابل الدولار ويكسر عتبة 1.29. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2831.

أعلن بنك كندا أنه رفع سعر الفائدة لليلة الواحدة للمرة الثالثة هذه السنة بنسبة 0.25 في المئة ليصل إلى 1.75 في المئة وهو المستوى الأعلى منذ 2008. وكان هذا التحرك متوقعا بشكل كبير ومتماشيا مع خطة دورة التقييد التي بدأتها البنوك المركزية السنة الماضية. وبسبب النمو الاقتصادي القوي وفض النزاع التجاري مع أميركا، أصدر البنك بيانا صقوريا قال فيه إن «التوقع الاقتصادي العالمي يبقى قويا».

