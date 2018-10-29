اقتصاد مصر

كشف رئيس شركة المقاولون العرب م محسن صلاح تسليم المرحلة الرابعة والأخيرة لـ «محور الجهراء» بالكويت يناير المقبل وتبلغ كلفته 900 مليون دولار ، مضيفا أن المقاولون العرب بدأت في تنفيذ مرحلة الأساسات لمشروع 500 بيت على الطراز الحديث بمنطقة شرق تيماء بالجهراء بكلفة 47.2 مليون دينار وسيسلم خلال مدة قدرها 30 شهرا وتنفيذ محور النويصيب الذي يبدأ من العاصمة الكويت حتى الحدود السعودية بكلفة 563 مليون دولار وسيسلم خلال مدة قدرها 3 سنوات. وقال «صلاح» في حوار موسع لـ «النهار» إن قيمة الأعمال المنفذة التي تم تسليمها والجاري تنفيذها بالكويت تتعدى 2.588 مليار دولار منها مشروعات تم نهوها بقيمة 1.861 مليار دولار وجار تنفيذ مشروعات بقيمة 726.65 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع للمشاركة في جميع عطاءات ومناقصات الحكومة الكويتية بعد نجاحها الكامل في تنفيذ مشروعات عالمية مثل مستشفى جابر ومحور الجهراء، وأضاف أن حجم الأعمال المسند للشركة في مصر العام الحالي سيتعدى الـ20 مليار جنيه لمشاركة الشركة في جميع المشروعات التي تطرحها الحكومة ومن المتوقع أن تتعدى الأرباح 400 مليون جنيه ، مشددا على أن الشركة لا تجامل من قبل الحكومة على حساب شركات أخرى ، قائلا «المقاولون العرب قلعة مصرية حكومية فاتحة بيت 80 ألف أسرة مصرية» وإلى نص الحوار:

متى سيتم التسليم النهائي لمشروع محور الجهراء؟

المشروع يشمل عدة مراحل وليس مرحلة واحدة وسلمنا 3 مراحل في المشروع وتم تشغيلهم جميعا وأسهموا في سيولة المرور ولم يتبقى سوى المرحلة الأخيرة فقط وهى الرابعة ومن المقرر أن يتم تسليمها خلال 4 أشهر بأقصى تقدير مع يناير المقبل، والمحور يمثل سيولة مرورية مهمة جدا للكويت ويعد من أضخم مشاريع البنية التحتية بالكويت والأول من نوعه في الشرق الأوسط ويتكون من جسور متعددة الطوابق وتم تنفيذه بأحدث الطرق العالمية بقيمة 900 مليون دولار ، كما أن المشروع يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في الكويت لتطوير شبكة الطرق.

ويقع المشروع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء (دوار الجهراء) وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة ويخدم المشروع العديد من المناطق والمنشآت الحيوية كجامعة الكويت وكلية التعليم التطبيقي وميناء الشويخ ومنطقة المستشفيات ووزارة الدفاع والأكاديميات العسكرية والمناطق الصناعية والسكنية وغيرها وبالإضافة إلى تحويل طريق الجهراء إلى طريق سريع وتطوير الطرق الرابطة بين طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء يشمل مشروع تطوير طريق الجهراء تحويل وحماية الخدمات القائمة وأعمال الزراعات التجميلية والري وجسور المشاة.

وللعلم سلمنا أخيراً جميع إنشاءات وخدمات «مستشفى جابر» والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط والسادس عالميا وخلال شهور قليلة سيتم تشغيل المستشفى بشكل كامل بعد عمل الطوارئ مؤخرا ، والمستشفى حاليا في مرحلة تجهيز المعدات الطبية الخاصة بالمستشفى وهو جزء خاص بوزارة الصحة الكويتية، وأقل ما يقال عن تلك المستشفى أنها صرحاً عالمياً تقدم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة وتبلغ القيمة الإجمالية للأعمال 1?1 مليار دولار.

هل بدأتم في تنفيذ مشروعي إنشاء 500 بيت على الطراز الحديث وتطوير طريق النويصيب بالكويت ؟

نعم ننفذ حاليا مرحلة الأساسات لمشروع مهم وهو إنشاء وصيانة عدد 509 بيت على الطراز الحديث بمنطقة شرق تيماء بمحافظة الجهراء لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت بكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتي ما يعادل 2.8 مليار جنيه مصري والمشروع يخدم حوالي 4500 نسمة ويقام علي مساحة 391 ألف متر مسطح ومدة تنفيذه حوالي 30 شهراً وهو عبارة عن بيوت حكومية بمساحة تبلغ 300م2 للبيت الواحد ويتكون من دور أرضى وأول بمسطح 200متر مسطح للدور كما يشمل المشروع إنشاء مسجد بمساحة 1720م2 بالإضافة إلى مباني خدمات ومواقف خاصة للسيارات ومحلات تجارية وأعمال طرق داخلية بطول 9كيلو مترات وشبكات بنية تحتية بأقطار متنوعة من قطر 200مم وحتى 1600مم وعدد9محطات فرعية لمحولات الكهرباء ويحاط المشروع بحزام شجري بحوالي ثلاثة أفدنة .

وبدأنا أيضا في مشروع تطوير محور النويصيب الذي يصل للحدود السعودية ويبدأ من العاصمة الكويت حتى الحدود السعودية يشمل عدة كباري ومفترقات كثيرة يشمل 5 جسور بالإضافة إلى جسر عملاق 3 طوابق وتم عمل التحويلات المرورية لتنفيذ المشروع وهو محور مهم للغاية في دخول وخروج الكويت، والمشروع عبارة عن طريق حيوي بعدد ستة مسارات، بالإضافة إلى إنشاء جسر التفاف علوي ويبلغ طول الطريق نحو 37 كيلو متراً ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه مع حارتي أمان وهو يتضمن إنشاء تسعة تقاطعات حرة الحركة متعددة الأدوار وإلغاء 33 فتحة استدارة على الطريق كانت تتسبب في وقوع حوادث بين فترة وأخرى.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير مداخل ومخارج على الطريق لخدمة التوسعات الإسكانية المتمثلة في مدن جنوب ومشروع الوفرة الإسكاني لاستيعاب الحركة المرورية وتوفير جسر علوي لخدمة مزارع الوفرة باتجاه مدينة الكويت وأربعة جسور لعبور الجمال مع المنحدرات الخاصة بها وتبلغ قيمة المشروع 563 مليون دولار ومدة تنفيذه ثلاث سنوات.

لماذا حرصتم كشركة مقاولات مصرية على التواجد القوي بالكويت؟

لأنها دولة شقيقة وهناك تفاهم كبير بين البلدين في جميع المجالات حكومة وشعبا ونعامل من الدولة الكويتية أفضل معاملة وهذا حقيقة كما أن الجالية المصرية المتواجدة بالكويت سواء العاملين أو المقيمين يعاملوا معاملة حسنة، والكويت من الأسواق المهمة جدا لنا والتي نحرص على أن نكون متواجدين بقوة فيها، وما يؤكد كلامي أن فرع الشركة بالكويت - ممثل في شركة المقاولون العرب الكويتية المنشأة مناصفة بين الشركة الأم في مصر وبين شركاء كويتيين - صاحب أكبر حجم أعمال بقطاع آسيا وبلغ إجمالي حجم الأعمال بالكويت 2.588مليار دولار منها مشروعات تم إنهاؤها بقيمة1.861 مليار دولار وجار تنفيذ مشروعات بقيمة 726.65 مليون دولار.

ما الذي تتطلعون إليه في الكويت كشركة مقاولات حكومية مصرية كبرى؟

المشاركة في جميع العطاءات والمناقصات التي تطرحها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الأشغال، وجميع مشروعاتنا بعطاءات تمكنا من الفور بها من خلال تقديم أفضل سعر بأقل كلفة بأفضل مظروف فني لأن أوامر الإسناد بالأمر المباشر هو نظام غير متواجد في الكويت.

ولنا سابقة أعمال مميزة في الكويت تشمل إنشاء وصيانة مبنى كلية الشرطة الجديدة - مشروع كلية الدراسات التجارية للبنات - مشروع خفر السواحل - إسكان القرين- إنشاء وصيانة عدد (9) أبراج من الخرسانة للمياه العذبة مع الأعمال الملحقه بمدينة صباح الأحمد.

وماذا عن حجم أعمالكم في مصر في ظل مشاركتكم في جميع المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة؟

نتوقع أن ننفذ حجم أعمال مع نهاية العام الحالي بأكثر من 20 مليار جنيه، والعام الماضي وصلنا لهذا الرقم ، وبالفعل في العام الحالي نحن نشارك في جميع المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة المصرية باعتبارنا أكبر شركة مقاولات حكومية في مصر وننفذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق مع مشروعات العاصمة الإدارية وتنمية محور قناة السويس بالإضافة أيضا إلى محطات الصرف الصحي وشبكات المياه ومحطات التحلية ، ومن المتوقع أن نحقق أرباح أيضا بأكثر من 400 مليون جنيه.

وأبرز ما ننفذه حاليا ونستعد لتسليمه للحكومة هو نفقا سيارات قناة السويس بجنوب بورسعيد اللذان ينفذان بالتحالف مع شركة أورواسكوم للإنشاء وضمن مشروع محور قناة السويس وسيسلم خلال وقت قريب جدا ، ويعدان من أكبر وأضخم الأنفاق بالمنطقة حيث يبلغ طول النفق الواحد شامل المداخل والمخارج 4كم وجسم النفق 2.8 كيلو متر أسفل قناة السويس يفصلهما مسافة 20 متراً.

وننفذ حاليا أكبر محطة لمعالجة المياه بمنطقة بحر البقر بالتحالف مع شركة أوراسكوم ، كما نقوم بتنفيذ أكثر من440كم بالمرحلة الأولي من المشروع القومي للطرق الخاص ببرنامج الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقد معها بالأمر المباشر ضمن الـ9 شركات العاملة بالمشروع والذي يشمل 15طريقاً بأطوال 1300كم وبكلفة إجمالية تصل 17مليار جنيه، كما ننفذ مبني مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 109 آلاف متر مربع ويتكون من مبنى رئيسي يسع 1000نائب بالإضافة إلى أننا ننفذ أيضا مسجد العاصمة الإدارية الجديدة وهو الأكبر في أفريقيا عبارة عن بدروم بمساحة 6325 م2 ويتكون من مصلى رجال (1200مصلى) - مصلى سيدات (300 مصلى).

هذا بخلاف مئات المشروعات السكنية والبنية التحتية الأخرى مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ولكن بالنظر إلى الأرباح المتوقعة بأكثر من 400 مليون جنيه نجد أنها أقل بكثير من حجم الأعمال المسند لكم.. لماذا؟

لأننا بمثابة قلعة حكومية بها 80 ألف عامل أي 80 ألف أسرة مصرية والشركة لها هدف وطني وهو تنفيذ جميع المشروعات الحكومية المسندة إليها لأنه شركة مملوكة الحكومة المصرية فنحن لسنا شركة قطاع خاص هدفها الأساسي هو الربح فقط بل هدفنا هو تنفيذ مشروعات الحكومة بكفاءة عالية واستمرار فتح 80 ألف بيت مصري.

هناك بعض الأنباء تتردد عن مجاملة الحكومة المصرية لكم على حساب شركات حكومية أخرى؟

هذا غير صحيح ولا يتم مجاملتنا على حساب شركات حكومية أو حتى شركات خاصة، فكل شركة لها قدرة خاصة وإمكانات على التنفيذ والشركات الحكومية الأخرى متواجدة وتنفذ مشروعات مع الحكومة ولكن من الطبيعي أن يكون حجم الأعمال المسند لنا أكبر لأن الشركة بها 80 ألف عامل، فكل شركة بتشتغل على قدر طاقتها وعلى قدر عمالها وهذا هو ما تراه الحكومة المصرية.

وأهم عنصر حاليا في تسليم العمل مع الحكومة هو تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له بأفضل المواصفات وبكفاءة عالية .

العقد المتوازن أو الفيديك المصري.. تقدم به اتحاد المقاولين للبرلمان المصري لتشريعه..كيف ترى أهمية هذا الأمر؟

تقريبا يعادل عقد الفيديك العالمي الذي يطبق في جميع دول العالم وهو عقد متوازن يضمن حقوق المقاولين وأيضا يضمن حقوق الدولة وأيضا ينهي النزاعات القائمة بين الشركات والحكومة ، وأتمنى من البرلمان المصري أن يشرعه في أسرع وقت لأن قطاع المقاولات بالفعل يحتاج لوجوده.

1.360 مليار دولار حجم أعمال الشركة

قال م. صلاح إن المقاولون العرب متواجدة تقريبا في جميع دول الخليج وحجم الأعمال متفاوت من دولة لأخرى إلا أن الشركة لها مشروعات بنية تحتية وشبكات مياه كبرى في السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر ويبلغ حجم أعمال الشركة في آسيا 4.3 مليارات دولار وتم الانتهاء من أعمال بقيمة 3.015 مليارات دولار وجار تنفيذ أعمال بقيمة 1.360 مليار دولار ، علما بأن أكثر من 2.5 مليار دولار من إجمالي استثمارات الشركة في الكويت وحدها ما يؤكد أهمية السوق الكويتي للشركة.