دوليه

يسود القلق على مصير الثري التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي، غداة تحطم الطائرة المروحية التابعة له واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر أول من أمس.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي ما اذا سريفادانابرابا الذي غالبا ما يستخدم هذه المروحية للتنقل الى مباريات الفريق على ملعب «كينغ باور ستاديوم» ومنه، على متن الطائرة التي عانت من مشاكل ميكانيكية بعيد إقلاعها من أرض الملعب في ختام مباراة ضد وست هام في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وفي حين اعتصم النادي والمسؤولون التايلانديون وشركة «كينغ باور» المملوكة من سريفادانابرابا بالصمت حيال تفاصيل الحادث، نقلت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عاما، أنه كان بالفعل على متن المروحية. وأظهرت الصور من مكان الحادث، المروحية المتحطمة والنيران تشتعل فيها، على بعد أمتار من الملعب الذي شهد احتفال ليستر في نهاية موسم 2015-2016، بإحراز لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إنجاز لناد متواضع نسبيا مقارنة بكبار الكرة الإنكليزية.ويعزى هذا الإنجاز بشكل كبير الى تطوير متنام شهده النادي منذ الاستحواذ عليه من قبل سريفادانابرابا عام 2010 في صفقة مقدرة بأربعين مليون جنيه استرليني (51 مليون دولار)، عندما كان ليستر لايزال ينافس في الدرجة الأولى من بطولة إنكلترا (الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز).

وأشار المصور الحر راين براون الذي كان يقوم بتغطية مباراة ليستر ووست هام أول من أمس، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5» أنه رأى المروحية تقلع من أرض الملعب، قبل تحطمها في موقف السيارات. وأضاف «توقف المحرك وبدأت (المروحية) بالدوران حول نفسها، وصدر عنها صوت طنين، قبل أن يسود سكون. بدأت شفرات (المحرك) بالدوران سريعا وتلا ذلك صوت اصطدام كبير».وأشار الى أنه رأى «كرة نار كبيرة» لدى وصوله الى مكان التحطم. ولم يتم الإعلان رسميا عن أسماء الموجودين على متن المروحية، أو اذا ما كان تحطمها قد أدى الى إصابة أي شخص في موقف السيارات.واكتفى النادي ليل اول من امس ببيان قال فيه «نتعاون مع شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في ملعب كينغ باور».

وذكر بيان لشرطة ليسترشير «نتعامل مع الحادث بالقرب من كينغ باور ستاديوم. خدمات الطوارىء على دراية وتتصرف (مع الأمر)».وأبدى عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين أسفهم للحادث وقلقهم.ونشر كل من لاعبي ليستر المدافع هاري ماغواير والمهاجم جايمي فاردي عبر «تويتر»، تغريدة بصورة رمزية تؤشر الى الصلاة. أما غاري لينيكر، المهاجم الدولي السابق الذي دافع عن ألوان ليستر في مسيرته، والذي يعمل حاليا كمذيع تلفزيوني، فقال إن البرنامج الذي أداره أول من امس كان «الأصعب» في حياته، مضيفا «مأساة مروعة. أمر مفجع».واستحوذ سريفادانابرابا على النادي في العام 2010، وأصبح رئيس مجلس إدارته في فبراير من العام التالي.

وضخ الثري التايلاندي الذي تعد شركته إمبراطورية في عالم الأسواق الحرة في آسيا، الملايين لتطوير النادي وتحسين أدائه، وحقق مفاجأة كبرى بإحراز لقب البريمرليغ عام 2016 على حساب الأندية التقليدية في الكرة الإنكليزية مثل تشلسي ومانشستر سيتي ومان يونايتد وليفربول وأرسنال.كما يعد سريفادانابرابا من الشخصيات المحبوبة في ليستر نظرا لما قام به مع النادي الذي يعود تاريخه الى العام 1884. وكتب رئيس بلدية ليستر بيتر سولسبي عبر «تويتر» «أفكارنا وصلواتنا مع الجميع، لاسيما المالكين الذين قدموا الكثير للنادي والمدينة».

