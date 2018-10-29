دوليه

قلب يوفنتوس تأخره أمام مضيفه أمبولي الصاعد وهزمه 2-1 بهدفي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 7 مواسم، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة.وعادل يوفنتوس الذي عرقله جنوى في المرحلة السابقة، أفضل بداية له في الدوري بعد 10 مباريات، على غرار موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

ودخل يوفنتوس المباراة منتشيا من تفوقه على مان يونايتد الإنكليزي في عقر داره منتصف الأسبوع وصدارته مجموعته بعلامة كاملة في دوري أبطال أوروبا.وغاب عن يوفنتوس لاعبو الوسط الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألمانيان سامي خضيرة وايمري جان، وانسحب المدافع جورجو كييليني من عملية الاحماء مصابا وحل بدلا منه داينيلي روغاني، فيما أراح المدرب ماسيميليانو اليغري الظهير المتألق البرتغالي جواو كانسيلو.

وسجل المهاجم المخضرم فرانشيسكو كابوتو، هداف الدرجة الثانية في الموسم الماضي، هدف الأسبقية للفريق التوسكاني بتسديدة يسارية قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس البولندي فويتشي تشيسني (28)، مانحا الأمل لبطل الدرجة الثانية في الموسم الماضي في تحقيق فوزه الأول منذ المرحلة الأولى. وهذه أول مرة يتأخر فيها يوفنتوس بين الشوطين هذا الموسم، برغم سيطرته واكتفاء أمبولي بالمرتدات.وبعد ضغط هائل وتسديدة يسارية من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أصابت العارضة (48)، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد خطأ من لاعب الوسط الجزائري الشاب اسماعيل بن ناصر (20 عاما) على الأرجنتيني باولو ديبالا، ترجمها رونالدو عكس اتجاه الحارس (53).

ولم يكتف رونالدو بالتسجيل من نقطة الجزاء للمرة الأولى مع يوفنتوس، فأطلق تسديدة عابرة للقارات من نحو 25 مترا سكنت المقص الأيمن لمرمى أمبولي (70)، رافعا رصيده الى 7 أهداف مع فريق «السيدة العجوز» بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني بنحو 100 مليون يور. وقال رونالدو «كانت مباراة معقدة. عرفنا انها ستكون صعبة، خصوصا بعد مباراة في دوري الابطال وكنا مرهقين قليلا. بقينا في المباراة، رفعنا استحواذنا، صنعنا المزيد من الفرص بعد الاستراحة وفي النهاية استحقينا الفوز».

وعلق على تسديدته الرائعة «لا اتذكر الهدف جيدا، يجب أن أشاهده مرة أخرى! حصل الأمر بسرعة، لكني شعرت بالثقة وبحثت عن المرمى». وتابع «هذا أسبوع مهم، قدمنا اداء جيدا ضد مان يونايتد في أولد ترافورد ولعبنا جيدا هنا أيضا في ظروف صعبة».

وعن هدف رونالدو الثاني، قال مدربه البرازيلي ماسيميليانو اليغري «كانت لحظة ساحرة من لاعب رائع وهذا ما سيحاول الأطفال نسخه في ملاعب المدارس. من الأسهل ادخال الشغف إلى قلوب الأطفال بهذه الطريقة بدلا من شرح التكتيك لهم. أشدد مجددا أن هناك الكثير من النظريات في الملاعب الإيطالية ويؤلمني أن أرى الأطفال يذهبون إلى التمارين ولا يستمتعون. يجب أن نركز على الأمور البسيطة أولا».

وحقق أتالانتا الثاني عشر فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه بارما 3-0، بأهداف ريكاردو غاليولو (55 خطأ في مرمى فريقه)، الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (72) وجانلوكا مانشيني (80).وتعادل تورينو التاسع مع ضيفه فيورنتينا الخامس 1-1. افتتح ماركو بيناسي التسجيل لفيورنتينا (2)، قبل أن يعادل المضيف عن طريق الفرنسي ألبان لافونت (13 خطأ في مرمى فريقه).

