دوليه

كبد يوتا جاز مضيفه نيو أورليانز بيليكانز خسارته الأولى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد أربعة انتصارات، بينما تلقى لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس الخسارة الرابعة في ست مباريات، وذلك أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز.

وفي مباريات أول من امس، فاز يوتا على نيو أورليانز 132-111، وخسر لوس أنجليس أمام سان أنتونيو 106-110، بينما حقق ميلووكي باكس فوزه السادس في ست مباريات، وذلك على ضيفه أورلاندو ماجيك 113-91، ليصبح على بعد فوز من معادلة أفضل بداية موسم في تاريخه.

وعلى ملعب قاعة «سموثي كينغ سنتر» التابع لنيو أورليانز بيليكانز، قاد الإسباني ريكي روبيو والفرنسي رودي غوبير يوتا جاز لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في خمس مباريات، بتسجيل الأول 28 نقطة مع ست متابعات و12 تمريرة حاسمة، والثاني 25 نقطة و14 متابعة. وأمام نحو 16300 مشجع لنيو أورليانز في ملعبه، كان يوتا الطرف الأفضل منذ الشوط الأول، حيث تمكن في الربع الثاني من صنع فارق كبير وصل الى 15 نقطة. وأنهى يوتا الربع الثاني لصالحه 36-18، بعدما كان نيو أورليانز قد صنع فارقا ضئيلا بنهاية الربع الأول 31-28.وفي الشوط الثاني من المباراة، ثبت يوتا هيمنته ووسع الفارق الى 28 نقطة في الربع الثالث، ودخل الربع الأخير وهو متقدم بفارق 20 نقطة.الا أن نيو أورليانز عاد الى أجواء اللقاء في الربع الأخير، وقلص الفارق الى 102-110 قبل نهاية المباراة بست دقائق و34 ثانية. الا أن روبيو (28 عاما) أمسك بزمام المبادرة، وتمكن من تسجيل ست نقاط من الرميات الحرة، في سلسلة من المحاولات الهجومية لفريقه الذي سجل 10 نقاط متتالية مقابل نقطتين فقط لنيو أورليانز.وعلى ملعب «آي تي أند تي» التابع لسبيرز، قاد ديمار ديروزن فريق سان أنتونيو الى إلحاق الخسارة الرابعة هذا الموسم بلوس أنجليس ونجمه الجديد جيمس، بتحقيقه 30 نقطة و12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، أبرزها قبل 16 ثانية من نهاية المباراة، منحت فريقه الأفضلية.وحقق سان أنتونيو فوزه الثالث في خمس مباريات هذا الموسم، بمساهمة أيضا من رودي غاي (16 نقطة) ولاماركوس ألدريدج (15 نقطة).أما الأفضل في المباراة فكان جيمس القادم هذا الموسم من كليفلاند كافالييرز، اذ سجل 35 نقطة وأضاف 11 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، أضاف إليها زميله كايل كوزما 15 نقطة وأربع متابعات. وسقط كليفلاند على ملعبه أمام إنديانا بايسرز 107-119.وفاز ميامي هيت على بورتلاند ترايل بلايزرز 120 - 111، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 97-85، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تشارلوت هورنتس 105 - 103، وممفيس غريزليز على فينيكس صنز 117 - 96، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 109-89.

