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عارض صحي خطير أصاب هودل


نقل المدرب السابق لمنتخب إنكلترا غلين هودل إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي «خطير» خلال تحليله على مباريات الدوري المحلي أول من امس، يوم إتمامه عامه الـ61.
وتعرض هودل لعارض صحي بعد بداية تحليل مباريات الـ «بريمير ليغ» على قناة «بي تي سبورت» البريطانية. وقال متحدث باسمه «الوضع خطير لكن غلين يتلقى راهنا علاجا خاصا ويتجاوب جيدا».
وكتب المذيع جايك هامفري عبر حسابه على «تويتر»، إن هودل «أصيب بعارض خطير في استوديو بي تي سبورت هذا الصباح»، مضيفا «كل واحد منا معك الآن غلين، نرسل لك الحب والقوة».وكان هودل أحد نجوم فريق توتنهام ومنتخب إنكلترا (53 مباراة دولية)، واعتبر أحد أبرز اللاعبين في جيله. وأحرز كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنكلترا مع توتنهام، كما حمل ألوان موناكو الفرنسي، سويندون وتشلسي.


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