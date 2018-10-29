دوليه

حقق ليل الثاني فوزه الرابع تواليا على حساب كاين 1-0، فيما أنقذ الهولندي ممفيس ديباي فريقه ليون من الخسارة أول من أمس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

ونجح ليل بمتابعة بداية موسمه الرائعة محققا فوزه الثامن في 11 مباراة، وهو يدين بالفوز إلى مهاجمه البرتغالي الشاب رافايل لياو صاحب هدف المباراة الوحيد (56).كما تابع مونبلييه الثالث والذي خسر مباراته الوحيدة في المرحلة الأولى، مشواره الجيد متغلبا على مضيفه تولوز مونبلييه بثلاثية حملت توقيع غايتان لابورد (21) وأندي دولور (24) وجونيور سامبيا (90+3).

ورفع مونبلييه رصيده الى 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط ليل الثاني ونقطتين عن ليون الرابع الذي استفاد من زيادته العددية وتفوق على مضيفه أنجيه 2-1، بتمريرة حاسمة وهدف من نجمه الهولندي ممفيس ديباي.

وبعد عدة فرص لأنجيه على مرمى الحارس البرتغالي انطوني لوبيش، طرد قائده العاجي اسماعيل تراوري بعد خطأ عنيف على موسى ديمبيلي (34).وانتظر ليون حتى دخول ديباي في الدقيقة 55، ليمرر بعدها كرة حاسمة للجزائري الأصل حسام عوار فترجمها في المرمى الخالي (63).واستقبل ديباي بعد ذلك تمريرة من ديمبيلي وسجل بنفسه الهدف الثاني (87)، قبل أن يقلص أنجيه الفارق في الدقيقة الأخيرة عبر الإسباني كريستيان لوبيز (90).

