دوليه

عبر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن أهمية النقاط في موسم يشتد فيه الصراع على الصدارة بعد فوز فريقه على كارديف 4-1 اول من امس في افتتاح المرحلة العاشرة.ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر السابق والذي يلتقي مضيفه توتنهام اليوم في ختام المرحلة.

وقال كلوب،: «عدد النقاط يصنع فارقا كبيرا. الفارق بين 23 (نقطة) و26 كأنه 20 نقطة، لكنه في الواقع ثلاث نقاط فقط».وتابع «لا أصدق ان خمسة أندية تملك هذا العدد الكبير من النقاط. أصبح الأمر أكثر قوة، جيد للناس ومشجعي الأندية».

وقال لاعب شوكردان شاكيري الذي سجل هدفا من رباعية فريقه، «أنا فخور لتسجيل هدفي الأول أمام الجماهير. طلب مني المدرب الاستمتاع ومساعدة الفريق. نحن فريق كبير ويجب أن نفوز بهكذا مباريات كي ننجح».أما زميله مانيه فقال لشبكة «بي بي سي»: «سيطرنا على المباراة في النهاية، وأمام فرق مماثلة يجب أن تكون صبورا وتحاول عدم خسارة الكرة. في النهاية سجلنا أربعة أهداف وكان فوزا مستحقا».