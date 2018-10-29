دوليه

أكد دافيد دي خيا أنه يركز على أدائه مع فريقه مان يونايتد الإنكليزي وأن أي بحث في تجديد عقده ليس بقدر أهمية الأداء على أرض الملعب، وذلك غداة إعراب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عن عدم ثقته ببقاء الإسباني مع فريقه.

وانضم دي خيا (27 عاما) الى فريق «الشياطين الحمر» عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأصبح بعد ذلك الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني، ويعد من أفضل الحراس في العالم حاليا.

وقال دي خيا لشبكة «سكاي سبورتس» الإنكليزية «عليك أن تبقى مركزا على ما هو مهم ما يهم هو أن نكون والفريق مركزين على ما نحتاج للتركيز عليه، وهو الفوز بالمباريات، بدلا من العقود أو كل ما يمكن أن يشكل ملهاة». وأضاف «ما يهم هو التركيز على كرة القدم ليس لديك وقت للتركيز على أمور ليست بقدر أهمية كرة القدم والنقاط على المحك في المباريات التي علينا الفوز بها وتقديم أداء جيد فيها».