دوليه

مدد نادي مرسيليا أول من امس عقد مدربه رودي غارسيا حتى عام 2021، في خطوة تأتي عشية لقاء القمة المرتقب مع حامل اللقب والمتصدر باريس سان جرمان، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي الجنوبي في الوقت ذاته، أن مديره الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا سيمدد عقده للفترة نفسها.وأفاد مرسيليا عبر موقعه الالكتروني «يسر النادي إعلان تمديد عقده مدربه رودي غارسيا ومديره الرياضي أندوني زوبيزاريتا»، مشيرا الى أن الرجلين اللذين توليا مهامهما في أكتوبر 2016 «سيواصلان تعاونهما مع أولمبيك مرسيليا حتى 2021، أي عامين إضافيين».

وقاد غارسيا (54 عاما) الذي أحرز لقب الدوري المحلي مع ليل عام 2011، مرسيليا الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة.

كما أنهى مرسيليا الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الرابع.وينتهي عقد غارسيا الحالي بنهاية الموسم في يونيو المقبل، وهو ألمح في وقت سابق هذا الشهر في تصريحات لوكالة فرانس برس، الى أن تمديده هو مسألة وقت وتفاهم على بعض التفاصيل «لأننا متفقون على المبدأ».

